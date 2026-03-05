© Côte d'Ivoire : les Ivoiriens en Iran, le gouvernement réagit

En Côte d’Ivoire, le gouvernement s’est prononcé ce mercredi 4 mars 2026, sur la situation des ressortissants ivoiriens coincés en Iran. Ceci, alors que le pays fait face à une intense opération militaire israélo-américaine.

Côte d’Ivoire : le gouvernement suit la situation des ressortissants ivoiriens en Iran

Lors de son compte rendu traditionnel du Conseil des ministres le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, a déclaré ce mercredi 4 mars que la Côte d’Ivoire suivait de très près l’évolution de la situation en Iran et en Israël. Selon le porte-parole du gouvernement, la question a été essentiellement évoquée dans l’un des points des divers de la séance de mercredi. Elle s’explique par deux raisons. La première est le fait qu’environ 200 ivoiriens vivent en Iran et 300 autres en Israël.

Amadou Coulibaly a indiqué que : « pour le moment, nous n’avons pas d’alerte particulière. Nous savons que certains de ceux qui sont en Iran ont pu rejoindre la Turquie, une dizaine environ. Si nous avons tous ces détails, c’est que nous suivons particulièrement la situation et nous aviserons le moment venu. ». Le porte-parole du gouvernement a également tenu à rassurer les ressortissants ivoiriens vivant à l’étranger. « Ce que vous devez savoir, c’est que la Côte d’Ivoire est toujours aux côtés de ses citoyens. Chaque fois qu’il y a eu des situations, notamment la crise ukrainienne, vous avez vu tous les efforts que l’État a déployés. Nous sommes aux côtés des Ivoiriens, quels qu’ils soient et où qu’ils se trouvent », a-t-il ajouté.

Aussi, « en raison de cette crise autour du pétrole brut, une équipe de veille a été mise sur pied au niveau du ministère du Plan et du Développement, mais également au niveau du ministère des Mines, du Pétrole et de l’Énergie, afin d’envisager, si besoin était, les ajustements nécessaires que cette situation pourrait imposer à notre pays », a-t-il expliqué.

Au niveau du ministère du Commerce, le porte-parole du gouvernement a ajouté qu’ « une veille est assurée afin de s’assurer que certains opérateurs ne profitent pas de cette situation pour augmenter de façon artificielle et anticipée le coût des produits de grande consommation ».