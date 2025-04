Mohamed Salah a officiellement prolongé son aventure avec Liverpool, un contrat qui le lie désormais aux Reds pour une durée prolongée. Après plusieurs semaines de discussions, l’attaquant égyptien a confirmé la nouvelle, exprimant sa conviction que Liverpool a toutes les cartes en main pour continuer à remporter des titres.

Salah prolonge et vise de nouveaux succès avec Liverpool

Dans une déclaration sur le site officiel du club, Salah a déclaré : « J’ai signé un nouveau contrat, car je crois que nous avons une chance de remporter d’autres trophées. J’ai joué les meilleures années de ma carrière ici, et j’espère que nous atteindrons dix ans. J’aime la vie ici et le football. »



Ces propos témoignent de l’engagement et de la passion de l’attaquant, qui a marqué l’histoire du club depuis son arrivée en 2017. Son nouveau contrat souligne également son désir de continuer à écrire sa légende avec Liverpool, tout en affirmant sa satisfaction personnelle tant sur le plan sportif que dans sa vie quotidienne à Merseyside.

Ce renouvellement est une excellente nouvelle pour les supporters des Reds, qui attendent avec impatience de nouvelles victoires et, pourquoi pas, de nouveaux trophées avec Salah dans leurs rangs.