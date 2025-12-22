Sénégal : trois digues anti-sel protègent 1 057 hectares de terres

Au Sénégal, la réalisation de trois digues anti-sel dans la commune de Coubalan, en Casamance, a permis de protéger 1 057 hectares de terres contre la salinisation. Ce qui ouvre de nouvelles perspectives pour le développement agricole local selon le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

Sénégal : plus de 1 000 hectares de terres protégés contre la salinisation

Ce dimanche 21 décembre 2025 le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a procédé lors d’une visite de terrain dans la zone à la mise en œuvre de trois digues anti-sel. Ces trois digues sont longues de 22 kilomètres, dans la vallée de Coubalan. Ce qui a permis de protéger 1 057 hectares de terres agricoles contre la salinisation. « Les trois digues anti-sel ont permis de protéger 1 057 hectares de la salinisation, offrant aux producteurs de meilleures conditions pour pratiquer l’agriculture », a affirmé le chef de l’État sénégalais, en saluant l’impact du Projet de valorisation des eaux pour le développement des chaînes de valeur (PROVALE-CV).

La visite du président sénégalais de ce dimanche, s’est déroulée en présence du maire de Coubalan, Mamadou Lamine Sora, de chefs coutumiers et notables des Kalounayes, ainsi que d’autorités administratives, territoriales et de membres du gouvernement. Pour Bassirou, ces terres agricoles récupérées permettront une exploitation accrue du potentiel agricole de la commune. L’État prévoit donc un accompagnement à travers la dotation en tracteurs et motoculteurs, ainsi que le déploiement imminent des services du ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement. La Direction de la gestion et de la planification des ressources en eau (DGPRE) sera chargée d’exploiter la nappe phréatique et d’implanter des forages pour soutenir l’agriculture et l’élevage, en toute saison.

Bassirou Diomaye Faye a encore souligné que l’ambition du Sénégal va au-delà de la lutte contre la salinisation, annonçant la mise en place prochaine de coopératives agricoles communautaires dans la zone. Il a invité les producteurs à considérer l’agriculture comme une véritable entreprise, afin de renforcer la sécurité alimentaire des familles et de contribuer à nourrir le pays.