© Crise du cacao en Côte d'Ivoire : le ministre Bruno Koné à Adzopé

En Côte d’Ivoire, face aux tensions persistantes au sein de la filière cacao, le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, Bruno Nabagné Koné, a effectué ce mercredi 18 février 2026, une visite de terrain à Adzopé. Une visite qui l’a conduit à rencontrer les responsables de la Société Coopérative Agricole de Yakassé-Attobrou (COOP-CO CAYAT), avant de se rendre dans une plantation pour échanger directement avec les producteurs.

Cacao : le ministre Burno Koné à la rencontre des producteurs

A la tête du département en charge de l’agriculture en Côte d’Ivoire il y a seulement quelques semaines, Bruno Nabagné Koné veut imprimer une nouvelle dynamique fondée sur l’écoute et la proximité. « Il n’est pas possible de réussir sans travailler avec les acteurs de terrain, sans rencontrer les producteurs, sans écouter celles et ceux qui vivent au quotidien les réalités agricoles », a-t-il déclaré devant les membres de la filière cacao ce mercredi 18 février.

La visite du ministre Bruno Nabagné Koné à Adzopé s’inscrit dans une volonté affirmée de consolider la place centrale de l’agriculture dans l’économie en Côte d’Ivoire. En dépit des efforts de diversification engagés ces dernières années, le secteur agricole demeure un pilier stratégique, générant des emplois et des revenus pour des millions de ménages. « Notre pays reste fortement tributaire des performances agricoles », a-t-il rappelé.

Agriculture : le ministre Bruno Nabagné Koné s'imprègne des réalités de terrain des producteurs et des responsables de coopératives agricoles à Adzopé



Abidjan, le 19 février 2026 – Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières

Au cœur des échanges avec les producteurs : la situation préoccupante des stocks invendus de cacao. La coopérative CAYAT fait face à environ 2 000 tonnes de cacao immobilisées depuis fin décembre 2025. Une situation qui fragilise l’équilibre financier de la structure et impacte directement les producteurs membres.

En réponse aux préoccupations exprimées, Bruno Nabagné Koné a assuré que les propositions formulées seraient analysées avec attention, notamment celle relative à la mise en place d’un mécanisme de garantie pour faciliter l’exportation. Le ministre a tenu à rappeler que toutes les décisions viseront à préserver l’équilibre économique de la filière tout en protégeant les revenus et les conditions de vie des producteurs.

« Les producteurs sont les soldats invisibles de notre économie. Leur travail quotidien fait la force de la Côte d’Ivoire », a conclu Bruno Koné, envoyant un message de soutien et de reconnaissance à l’ensemble des acteurs de la filière cacao en Côte d’Ivoire.