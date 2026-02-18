Côte d’Ivoire : les libertés écrasées, cas Jean Christian Konan

Les libertés individuelles en Côte d’Ivoire, sous le régime RHDP sont menacées. L’arrestation de Jean Christian Konan, activiste fondateur d’Analysis Blog, confirme un verrou de la parole dans l’espace public.

Jean Christian Konan arrêté, les entreprises de remblayage intouchables

Difficile de dénoncer des faits en Côte d’Ivoire sans risquer sa vie ou de séjourner en prison. Jean Christian Konan (JCK), arrêté après ses critiques sur le remblayage de la lagune ébrié, est un cas confirmant les craintes.

Jean Christian Konan, s’appuyant sur le décret nº2019-591 du 3 juillet 2019 [qui fixe les conditions du remblayage et de l’aménagements par endiguement, à l’enrochement et à tout autre type de travaux modifiant l’aspect naturel des rivages de la mer et des voies d’eau], porte la charge contre les entreprises qui pratiquent du remblayage illégal sur la lagune ébrié. Ce décret interdit formellement le remblayage de la lagune à une exception près : pour des travaux d’intérêt général.

Le ministre des transports, M. Amadou Koné, venue constater les faits, a déclaré : « Je voudrais rassurer nos compatriotes pour dire que notre lagune n’est pas en danger. Il y a eu du remblai illégal, anarchique. Des mesures vont être prises par rapport à ces remblais qui ne sont pas faits de façon légale. »

Quand la réactivité de la justice ivoirienne interroge

En lieu et place des mesures, c’est l’arrestation lundi passé de Jean Christian Konan, auteur de l’alerte, qu’on apprend. L’activiste ivoirien avait été à la pointe de l’alerte sur l’arrivée dans les eaux ivoiriennes d’un cargo battant pavillon de la Barbade. Ce navire « transporterait une cargaison de près de 20 000 tonnes d’engrais à base de nitrate d’ammonium ». Cela faisait du navire Zimrida une ‘’bombe flottante’’, selon de nombreux médias occidentaux spécialisés.

C’est depuis cette affaire qu’une cible a été placée sur le front de Jean Christian Konan, arrêté en début de semaine après sa remise du couvert dans cette scabreuse affaire de remblayage sauvage de la lagune.

Des mesures sont annoncées après le tollé soulevé par l’affaire, mais toujours rien. Les autorités ivoiriennes savaient que du remblayage illégal était opéré en pleine lagune, aux yeux de tous, sans que cela ne suscite la moindre réaction judiciaire.

Pour bien verrouiller la parole dans l’espace public, l’arrestation de Jean Christian Konan est justifiée par des plaintes supposément pour « diffamation, fausses informations, et même d’escroquerie ».

Le timing

Certaines entreprises, dont YLLI Holding, CODY’S Drinks International GmbH, First Class Immobilier, seraient à la base de ces poursuites contre JCK. La Mairie de Cocody de Jean-Marc Yacé serait également plaignante contre l’activiste.

Avec son arrestation, JCK ne peut s’exprimer publiquement pour éclairer la lanterne des internautes sur les accusations portées contre lui…

Sans préjuger de la véracité des accusations, force est de constater que le timing de son arrestation arrange bien les auteurs du remblayage sauvage de la lagune ébrié. Alors que la direction du foncier, les mairies et les ministères réfutent avoir autorisé ces remblayages, Jean Christian Konan se fait arrêter pendant que les auteurs de ses délits graves courent toujours. Pourquoi maintenant ?

En le mettant sous silence, cette affaire, qui n’a toujours enregistré aucune arrestation, a de fortes chances d’être rangée aux oubliettes, se disent-ils. Étonnant dans cette Côte d’Ivoire des arrestations spectaculaires de Zigui ou des jeunes internautes ayant préféré des insultes contre des autorités.

Affaire à suivre.