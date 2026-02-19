Côte d’Ivoire – Interpol : 58 personnes arrêtées pour cybercriminalité

Interpol a mené une vaste opération contre la cybercriminalité dans plusieurs pays africains. La Côte d’Ivoire fait partie des pays ciblés par l’opération. Plusieurs arrestations ont été menées et des objets saisis.

Cybercriminalité : 651 personnes arrêtées dans 16 pays africains, Interpol frappe en Côte d’Ivoire

En collaboration avec des services locaux, Interpol a mis la main sur 58 personnes en Côte d’Ivoire pour cybercriminalité. Ils sont soupçonnés dans plusieurs dossiers de prêts frauduleux via des téléphones mobiles. Les victimes sont attirées et poussées vers le piège. Une fois le prêt contracté, la phase de recouvrement se transforme en véritable cauchemar.

Selon les enquêteurs, les mis en cause usent de « pratiques abusives » et soumets les victimes des frais exorbitants. 240 téléphones portables, 25 ordinateurs portables et plus de 300 cartes SIM ont été confisqués dans le cadre de cette opération ciblée contre la fraude des prêts mobiles en Côte d’Ivoire.

Des téléphones mobiles saisis en Côte d’Ivoire

Dénommée « Carton rouge 2.0 », l’opération a ciblé 16 pays africains. Les enquêteurs ont travaillé en Angola, Bénin, Cameroun, Côte d’Ivoire, Tchad, Gabon, Gambie, Ghana, Kenya, Namibie, Nigeria, Rwanda, Sénégal, Ouganda, Zambie et Zimbabwe. Au total, 651 personnes ont été arrêtées et plus de 4,3 millions de dollars américains ont été saisis.

Le nombre de victimes recensées est de 1 247. Elles sont « principalement en Afrique mais aussi dans d’autres régions du monde ». Le préjudice causé par les différentes manœuvres frauduleuses est de 45 milliards de dollars américains. Entre promesses trompeuses, fraudes aux services de paiement, emprunt par téléphone mobile, faux investissements en cryptomonnaies, les cybers-escros ont fait d’énormes dégâts financiers.