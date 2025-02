Au Togo, 37 projets d’investissement représentant un montant total de 237 milliards FCFA ont été validés par le Comité d’octroi d’agrément à la fin de l’année 2024. Cette information provient des données publiées par le Secrétariat permanent pour le suivi des politiques de réformes et des programmes financiers.

Togo,37 projets d’investissement pour le développement durable

Le Togo a approuvé 37 projets d’investissement sur différents plans. Parmi eux, 12 ont été admis au régime de la zone franche, 22 relèvent du code des investissements, et 3 bénéficient du statut spécifique de la zone franche dédiée au textile et à l’habillement.Ce nombre important de projets traduit la croissance économique du pays et l’intérêt des investisseurs pour l’environnement des affaires togolais, selon les autorités.

Dans le détail, 22 projets sont portés par des investisseurs étrangers (investissements directs étrangers – IDE), représentant 156 milliards FCFA, soit 66 % du volume total des investissements validés. Ces IDE concernent principalement les secteurs du bâtiment et des travaux publics (BTP), de l’agroalimentaire et de l’agro-industrie. Par ailleurs, les 15 projets restants relèvent des investissements directs nationaux (IDN) et sont financés à hauteur de 81 milliards FCFA, soit 34 % du total. Ces investissements sont concentrés principalement dans l’agroalimentaire, l’agro-industrie et la plasturgie.

Un climat des affaires en pleine transformation

Le Togo a obtenu l’agrément de tous ces projets grâce à ses réformes d’amélioration du climat des affaires. Cette dynamique d’investissement témoigne de l’attractivité croissante du pays, qui bénéficie d’une conjoncture favorable. Ces efforts ont permis au Togo de se distinguer avec une note de 61 sur 100 points lors de l’édition inaugurale du rapport B-Ready 2024 de la Banque mondiale.

Ce rapport évalue l’environnement des affaires dans 50 économies à travers le monde. Depuis cinq ans, le Togo a enregistré une progression notable des investissements directs étrangers (IDE), passant de 191 milliards FCFA à 352,5 milliards FCFA, soit une hausse de 85 %.

Une création d’emplois significative

Ces projets d’investissement en 2024 devraient aboutir à la création de 4 548 emplois permanents sur le territoire togolais. Cette croissance contribuera ainsi à la réduction du chômage et de la pauvreté dans le pays.