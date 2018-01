Côte d’Ivoire : Doumbia Major milite pour une loi d'amnistie

Soumaila Doumbia dit Doumbia Major, président du Congres panafricain pour la renaissance (CPR) de retour en Côte d’Ivoire après 17 ans d’exile, était face aux journalistes mercredi 03 janvier, lors d’une conférence de presse où il a annoncé être rentré pour participer au processus de réconciliation nationale.

Doumbia Major demande la clémence du président Ivoirien pour une loi d’amnistie

Doumbia Major ou appelez-le encore docteur Doumbia a refoulé sa terre natale le 31 décembre 2017, après avoir passé près de 17 ans en exile en hexagone. Aussitôt rentré, l’ex membre de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI) s’est engagé pour la réconciliation.

Hier mercredi 03 janvier au cours d’une conférence de presse qu’il a animé à Abidjan-Plateau, a indiqué d’entrée être revenu au bercail pour répondre à l’appel du président Alassane Ouattara qui a demandé à tous les exilés de rentrer. Ce retour, selon lui, se justifie également par les conditions qui sont réunies et s’inscrit sous le signe du pardon, de la paix, de l’unité nationale et de la réconciliation. En plus Doumbia Major a dit être revenu pour agir dans le sens de la justice, de la démocratie et celui de la conquête de la liberté et des droits de l’homme.

Parlant de la réconciliation, il a indiqué que les actes étaient plus forts que les discours et les promesses. Et selon lui, pour ne pas emprunter le chemin des simples paroles mais plutôt celui des actes visant le pardon et la réconciliation, il s’est rendu à la Haye, avant son retour au pays, pour rencontrer et échanger avec l’ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé.

Par ailleurs, docteur Doumbia a demandé au chef d’Etat ivoirien, pour une réconciliation vraie en Côte d’Ivoire, de prendre une loi d’amnistie pour la libération de tous les détenus de la crise postélectorale de 2011, afin de permettre au pays de renaitre de ses divisions.