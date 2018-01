Côte d’Ivoire: Parti unifié, Ouattara propose un deal à Konan Bédié

Henri Konan Bédié aurait reçu une proposition du Pr Alassane Ouattara sur l'avenir du RHDP. L'actuel chef de l'État, sans doute craintif d'une l'alliance PDCI - FPI qu'évoquent en privé certains cadres du plus vieux parti, s'activerait pour empecher ce plan B de ses alliés. Il faut dire que le parti au pouvoir en Côte d'Ivoire n'a pas la même lecture que ses partenaires de l’alternance 2020.

Konan Bédié reçoit un émissaire de Ouattara pour le parti unifié

Au PDCI, peu de personnes étaient informées d'une telle réunion. Pourtant, ce mercredi 27 décembre, il y a eu un ballet incessant de ministres à Daoukro, où séjourne le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), Henri Konan Bédié. Ce dernier a reçu plusieurs personnalités dont un émissaire du président de la République porteur d'un message.

Au terme de cette entrevue sécrète, il ressort que M. Ouattara serait agacé par l'attitude de l'aile dure du PDCI, laquelle souhaite un candidat sortant de leur parti à l'élection présidentielle de 2020. Le Chef d’État aurait proposé au président Konan Bédié un deal devant contrer les ambitions des cadres PDCI.

Selon une source proche des houphouëtistes, évoqué par L’Inter, le président d'honneur du Rassemblement des républicains (RDR) aurait souhaité obtenir des assurances de la part de son principal allié Bédié. Il aurait proposé à son aîné de devenir président d'honneur du futur parti unifié, quand lui-même en serait le président.

La sortie de Konan Bédié qui avait secoué le pouvoir

Toutefois, rien ne laisse supposer d'une acceptation de cette offre par le Sphinx de Daoukro. L'ancien président ivoirien avait révélé sur les chaînes de radio internationales en France, ou encore dans les colonnes de Jeune Afrique, mi-juin 2017, que « le PDCI aura un candidat en 2020. Ce sera le candidat unique du RHDP ».

En clair, le RDR devra se rallier à cette candidature PDCI au risque de tuer l'alliance RHDP. Il faut dire que le RDR a toujours refusé de se lancer seul dans les batailles électorales en Côte d'Ivoire dès le deuxième tour de la présidentielle de 2010. Le parti du président Ouattara est considéré comme le plus minoritaire des trois plus grand de Côte d'Ivoire avec le PDCI et le FPI. Son refus de faire cavalier seul lors des derniers scrutins sonne pour certains comme une confirmation.

Ces propos d' Henri Konan Bédié avaient défrayé la chronique puisqu'ils étaient mal perçus par le camp du Président de la République. En riposte à « cette déclaration inopportune », Alassane Ouattara avait limogé plusieurs cadres du PDCI, notamment le ministre de la Défense, Alain Donwahi et Niamien N’Goran, ex-Inspecteur d’État.

Le Président du PDCI n'aurait en tout cas pas donné de reponse claire à son interlocuteur. Il lui aurait promis de s'exprimer sur le sujet au moment venu.