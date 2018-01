Côte d’ivoire : Sam l’Africain enfin libre

Arrêté pour avoir tenu des propos incitants "à la haine tribale, à la xénophobie et à la révolte des militaires", Sam l’Africain est de nouveau libre. Il a recouvré la liberté après avoir passé plus de 9 mois derrière les barreaux à la MACA.

L’information est tombée ce lundi tard dans la soirée. L'opposant Mohamed Sam Jichi, dit "Sam l'Africain" est libre. Incarcéré à la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan (MACA) depuis le 26 juillet 2017, le président de la Nouvelle alliance de la Côte d'Ivoire pour la patrie (Nacip) a recouvré la liberté ce lundi 15 janvier à 22h 30. L'annonce a été donnée sur sa page Facebook officielle.

L’homme politique avait été arrêté pour avoir dit qu'il avait le même type de nationalité que le Chef de l’État, Alassane Ouattara. Des propos qui étaient une sorte de réponse à tous ceux qui lui demandaient de quitter le débat politique en Côte d'Ivoire à cause de son origine libanaise. Mais la Justice ivoirienne a estimé que de telles allégations incitaient « à la haine tribale, à la xénophobie et à la révolte des militaires ».

Sam l'Africain avait déclaré : « (le président Ouattara) Alassane et moi avons le même statut. Il est ivoirien, je suis ivoirien. Il a eu (des) papiers ivoiriens, moi (aussi) j’ai eu des papiers ivoiriens. On est même chose, si vous voulez je sors ma carte d’identité ivoirienne pour vous la montrer, je suis ivoirien. Lui, son épouse n’est pas ivoirienne, moi ma femme est ivoirienne. Lorsqu’il y a eu les mutineries, la première personne à fuir la Côte d’Ivoire, c’est sa femme. Il n’y avait pas d’avions (qui décollent de l’aéroport d’Abidjan), elle a fui en passant par le Ghana… Et donc si demain la Côte d’Ivoire brule, elle va nous laisser pour partir. Mais moi, ma femme va aller où ? On va rester ensemble ici…»

Sa liberté sonne aujourd'hui comme un sentiment de joie et de victoire pour les partisans de l’ancien Président ivoirien. Il faut dire que le leader de la Nacip est reconnu pour ses critiques en faveur de Laurent Gbagbo. Alors que le procureur de CPI s'attendait à ce qu'il témoigne contre Laurent Gbagbo, Sam l'Africain a préféré retourner sa veste et blanchir l’ancien chef d’État ivoirien en dépeignant ce dernier comme un faiseur de paix.