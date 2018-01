Côte d’Ivoire : Blé Goudé confirme son ouverture au dialogue

Le ministre Charles Blé Goudé a fait publier une tribune dans laquelle il confirme son ouverture au dialogue, seul moyen de ramener durablement la paix en Côte d’Ivoire. L’actuel codétenu de Laurent Gbagbo à La Haye a montré, d’une idée de son influenceur politique, la place qu’occupe l’ouverture au dialogue, avec ses adversaires, dans sa façon de faire la politique.

La main tendue de Blé Goudé pour le dialogue

Le procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé a repris hier mercredi 17 janvier. Dans une publication transmise par le leader de la jeunesse ivoirienne à un de ses proches, il se montre toujours aussi convaincu de la qualité de sa posture en politique. Il a également affiché sa reconnaissance à Laurent Gbagbo pour l’influence qu’il a sur lui.

Le dernier ministre ivoirien de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Formation professionnelle de Laurent Gbagbo a écrit : « De Laurent Gbagbo, j’ai appris qu’en politique, le sectarisme et le repli sur soi ne font pas recette. De Laurent Gbagbo, j’ai appris qu’en politique, il n’y a pas d’ennemi à vie, il n’y a pas non plus d’ami éternel. »

Et le plus grand mobilisateur des masses en Côte d’Ivoire pour les revendications politiques de préciser : « Un farouche ennemi d’aujourd’hui peut devenir un partenaire demain tout comme une personne en qui vous avez mis votre entière confiance ou qui se présente comme un indéfectible fidèle peut vous abandonner à tout moment pour rallier l’adversaire. »

Cette sortie du ministre Charles Blé Goudé est une réponse aux personnes troublées par sa réception de Doumbia Major dans la prison de La Haye. Blé Goudé parle à tout le monde et ce texte est une preuve de son ouverture au dialogue.

Disposition de Blé Goudé au dialogue, quelle réponse d' Abidjan ?

Évoquant dans cette publication le projet qu’on certains de « tourner la page Gbagbo », le patron du Cojep a tenu à expliquer qu’une telle oeuvre est vouée à l’échec. Pour lui, personne ne peut faire oublier l’ancien chef de l’État ivoirien Laurent Gbagbo, devenu encore plus célèbre depuis son incarcération par la Cour Pénale Internationale.

Si la sortie de Blé Goudé montre qu'il est prêt à dialoguer avec ses adversaires, les preuves de cette même volonté manquent du côté du pouvoir d'Abidjan. Les lignes bougeront-elles un jour ?