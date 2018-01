La limite d'âge des véhicules importés en Côte d'Ivoire rejetée

Des syndicats se révoltent contre le décret de loi limitant l'âge des véhicules importés adopté par le gouvernement ivoirien lors d'un conseil des ministres en décembre dernier.

Véhicules importés, Cyrille Djéhi Bi et Katchène Forwa disent non au décret

Regroupés au sein du syndicat de la nouvelle génération des importateurs et transitaires de véhicules d’occasion de Côte d’Ivoire (SNGTIVO CI) présidé par Cyrille Djéhi Bi et Koné Katchène Forwa, responsable du collectif des importateurs et agents transitaires, les personnes impliquées dans le commerce des véhicules importés, ont marqué leur mécontentement face au décret de loi limitant l’âge des véhicules importés à 5 ans.

Ils ont fait comprendre à qui voulait l’entendre que ce décret est « illégal » et ne répond pas aux « normes consensuelles .» Pour eux, compte tenu de la situation financière du pays, un décret de limitation d’âge des véhicules importés ne permettrait pas à un citoyen moyen de se procurer un véhicule, même pendant une trentaine d’années d’économie. Cette mesure, en plus de ralentir le taux d’achat de véhicules dans le pays, va faire basculer plus de cinq mille personnes exerçant dans ce secteur dans le rang des chômeurs, ont-ils fait savoir.

Comme on le dit, il n’y a pas de fumée sans feu. Cette mesure gouvernementale vise à diminuer le risque d’accident sur toute l’étendue du territoire national. Pour rappel, ne serait-ce que pour la période du 1er janvier au 15 janvier 2018, la Côte d’Ivoire a connu 1458 cas d’accidents de circulation; trop excessif pour une si petite période pour un si petit pays! Telle est la raison qui pousserait le gouvernement à sévir.

Selon le GSPM ( groupement des sapeurs pompiers militaires), seulement 4 pour cent des accidents des 600 cas enregistrés en 2016 sont liés à l’état des véhicules pendant que les autres facteurs, notamment le non-respect du code de la route, l’alcool et la vitesse, représentent 94%, a rappelé Cyrille Djéhi Bi.

Pour trouver un terrain d’entente, ils ont opté pour la proposition du ministère du Commerce qui semble moins rigoureuse sur l’âge limite des véhicules importés. Cet événement s'est déroulé mercredi 24 janvier lors d’une conférence de presse au centre pilote de Port-Bouët.