Kenya : l’opposant Raïla Odinga bientôt investi président ?

L’opposant kenyan, Raïla Odinga conteste toujours les résultats de l’élection présidentielle d’août 2017. Vendredi 26 janvier, sa formation politique a indiqué, avec preuves à l’appui que leur leader à reporté la présidentielle. Elle projette l’investir le mardi 30 janvier.

Raïla Odinga et sa prestation de serment à haut risque

Les partisans de l’opposant kenyan Raïla Odinga semblent toujours ne pas avoir digéré leur défaite à l’élection présidentielle d’août 2017, remportée par Uhuru Kenyatta.

Vendredi, la formation politique, NASA (National super alliance) de M. Odinga a présenté des résultats de la présidentielle compilés dans un document qui proviendraient des serveurs informatiques de la Commission électorale. Ces résultats, aux dires de James Orengo, un des responsables du parti, donneraient pour vainqueur son mentor avec 8,1 millions de voix contre 7,9 millions pour le président Uhuru Kenyatta.

Il faut que noter le scrutin présidentiel s’est tenu le 8 août et avait été remporté par le président sortant Kenyatta avec 54,19% des suffrages contre 44,92 pour Raïla Odinga. Cette élection avait été annulée le 1er septembre par la Cour suprême du Kenya après des recours déposés par la NASA. Elle avait été reprise le 26 octobre et remportée par Uhuru Kenyatta avec plus de 98% des voix. L’opposition l’avait boycotté et déposé un recours pour invalidation qui a rejeté par la plus haute juridiction du pays.

Pour Raïla Odinga et ses partisans il n’y a aucun doute sur les résultats, il est le président élu de l’élection d’août 2017.

La NASA prévoit des festivités ce samedi en prélude à la cérémonie de prestation de serment de leur leader le mardi 30 janvier 2018 à Uhuru Park Nairobi la capitale kenyane.

Cependant les autorités kenyanes on fait savoir que l’opposant serait arrêté s’il organisait cette cérémonie, inculpé pour trahison et risquerait la peine de mort.