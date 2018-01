CIV: Guillaume Soro promet du changement dès l'arrivée du pouvoir

Guillaume Soro lors d’une cérémonie de la génération Tchagba Djehou des Tchaman ( Ébrié) a montré son envie d’intégrer cette génération et ses valeurs. C’était le samedi à Marcory où le chef du parlement ivoirien comme un invité d’honneur a été consacré fils de la génération qui doit succéder au trône.

Guillaume Soro promet de changer la vie de son nouveau peuple

Depuis le samedi dernier, Guillaume Soro, le président de l’Assemblée nationale ivoirienne, a été officiellement consacré nouvel Ébrié. À cette occasion, il a exprimé sa sincère envie d’intégrer la génération qui lui fait l’honneur de devenir l’un des leurs et leur a promis une innovation dès leur prise de fonction. « Quand nous allons prendre notre pouvoir, nous allons montrer quelque chose d’innovant », leur a-t-il fait savoir.

La génération Tchagba Djehou prendra le pouvoir le 3 mars prochain lors d’une cérémonie officielle à laquelle l’ex-Premier ministre de Laurent Gbagbo puis de Alassane Ouattara prendra part. Épris de paix, Guillaume Soro s’est tourné vers les valeurs traditionnelles et pense que c’est l’un des remèdes qui aurait permis à notre pays d’éviter toutes ces années de crises et qui lui permettrait de recoudre son tissu social et politique. Il a par ailleurs expliqué à ses nouveaux parents les vertus de la tradition noire que l’on a délaissée au détriment de la civilisation occidentale.

L’innovation est déjà entamée dans le discours de Guillaume Soro puisque, déjà, le chef des parlementaires ivoiriens inculque une philosophie de mode de vie négro-Africaine. Cela n’est pas une surprise, car le President Soro, tout le monde sait d’où il est issu. Et sa région d’origine beaucoup plus ancrée dans l’animisme n’a presque pas cédé à une civilisation étrangère. Une telle vision nous ramène à un débat où les peuples africains s’interrogent s’il faut repartir aux origines où demeurer dans le bateau de la civilisation occidentale.