Burkina : Gilbert Diendéré devant les juges le 27 février

Le général Gilbert Diendéré et 83 autres personnes seront jugés le mardi 27 février 2018 dans l’affaire putsch manqué de 2015. L’annonce a été faite hier lundi par le procureur militaire de Ouagadougou Alioun Zanré.

Gilbert Diendéré et 83 personnes jugés à Ouagadougou

C’est dans un communiqué rendu publique qu’Alioun Zanré, le procureur militaire de Ouagadougou a annoncé lundi l’ouverture du procès du général Gilbert Diendéré et 83 autres personnes dont Djibril Bassolé, ancien ministre des Affaires étrangères de l’ex-président Blaise Compaoré, pour le mardi 27 février 2017.

Ces 84 personnes sont poursuivies pour les chefs d’accusation d’attentat à la sûreté de l’Etat, dégradation volontaire de biens appartenant à autrui, incitation à commettre des actes contraires au règlement et à la discipline militaire, violence et voies de fait sur autrui, coups et blessures volontaire, meurtre, Trahison.

L’audience, selon le communiqué du procureur Zanré, est ouverte à la population et se tiendra à la salle des banquets de Ouaga 2000.

Rappelons que 16 septembre 2015, des militaires du Régiment de sécurité président (RSP), ancienne garde rapprochée de l’ex-chef d’Etat compaoré avait renversé le gouvernement de transition dirigé par le président Michel Kafando et installé le général Gilbert Diendéré. Une semaine plus tard, le 23 septembre 2015, M.Diendéré avait remis le pouvoir au président par intérim Kafando.