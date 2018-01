Côte d’Ivoire : Universités, les étudiants à nouveau identifiés

Les étudiants des grandes écoles et universités publiques de Côte d’Ivoire disposeront dans les prochains de cartes multifonctions et des codes uniques tout au long de leur cursus universitaire. Dr Maïga Abdul, directeur des systèmes d’information au ministère de l’Enseignement supérieur en a fait l’annonce lundi 29 janvier 2018.

Universités et grandes écoles, une carte multifonction pour les étudiants

Hier lundi 29 janvier 2018, à l’université Félix Houphouët Boigny de Cocody a été lancé un nouveau processus d’identification des étudiants des grandes écoles et universités publiques de Côte d’Ivoire.

Les étudiants, à travers cette opération qui sera effective dans les prochains, bénéficieront d’un identifiant appelé « identifiant permanent », d’un code unique et d’un suivi personnalisé tout au long de cursus universitaire. Ce qui va éviter aux dires de Maïga Abdul, d’éviter les doublons d’inscription, d’harmoniser et uniformiser les matricules et faciliter l’authentification des diplômes et la mobilité des étudiants.

Selon le Dr Maïga, à la fin du processus d’identification, les étudiants disposeront d’une carte multifonction à alphanumérique qui va servir de carte bancaire, de carte de bus, et leur donnera la possibilité de retirer leurs bourses, d’avoir accès aux universités et grande écoles, aux bibliothèques, logements et autres restaurants universitaires. Elle permettra d’effectuer également des achats en ligne

Maïga Abdul a indiqué par ailleurs que l’opération est gratuite et obligatoire, et la carte est valable pour trois ans.

Bakayoko Ly Ramata, ministre de l’Enseignement supérieur, pour sa part, a appelé les étudiants à prendre part à cette opération d’identification. Pour elle, cette opération « permettra la garantie de l’unicité de l’identifiant pour une meilleure évaluation de l’efficacité du système éducatif ».