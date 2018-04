Justice ivoirienne: un Guinéen condamné pour enlèvement d'enfant

La justice ivoirienne a condamné vendredi, Aboudramane Ba, un Guinéen âgé de 18 ans, à cinq ans de prison et une amende de 200.000 FCFA, pour tentative d'enlèvement d'enfant à Abobo, au nord d’Abidjan, a constaté ALERTE INFO.

La justice ivoirienne ferme sur sa décision

Aboudramane Ba a été surpris avec un enfant en classe de CP1 (cours préparatoire première année) à Abobo, au nord d’Abidjan, dans une école où il dit s’être rendu pour voir sa sœur, selon la justice ivoirienne, lors d'un procès.

Le prévenu qui a nié les faits devant la justice ivoirienne, a dit s’être rendu dans cette école pour récupérer sa petite sœur dont il n’avait plus de nouvelle depuis des mois, à la barre.

Le parquet avait requis 10 ans de prison contre Aboudramane Ba et une amende de 500.000 Fcfa pour tentative d'enlèvement d'enfant.

Début mars, le président ivoirien Alassane Ouattara avait indiqué que les coupables d'enlèvement d'enfant seront traduits devant la justice et "punis sévèrement".

"Tous les suspects seront traduits devant la justice et les coupables" d'enlevement d'enfant seront sévèrement punis", a affirmé M. Ouattara, avant de condamner "ces crimes ignobles perpétrés sur des enfants sans défense", dans une déclaration à la Radiodiffusion télévision ivoirienne (RTI).



Selon un bilan du gouvernement ivoirien en mars, huit cas de disparitions d’enfants ont été enregistrés. Trois ont conduit à des décès tandis que quatre autres ont été retrouvés.

Le président avait également "donné des instructions fermes pour que (les) forces de défense et de sécurité se déploient en nombre, sur le terrain pour protéger toutes les populations".

Le 24 février, l’enlèvement et l’assassinat à Abidjan d’un un garçon âgé de 4ans, "Bouba" avait soulevé une vague de contestation.

Le 03 mars, plus de 500 personnes, hommes et femmes, jeunes et enfants, émus se sont réunies devant le Centre hospitalier Universitaire (CHU) d’Angré (quartier huppé à l'Est d’Abidjan ), où le crime a été commis pour rendre un ultime hommage à Traoré Aboubacar Sidick dit "Bouba"

Alassane Ouattara a souhaité qu’"Il y ait "plus jamais y avoir de cas de Bouba" en Côte d’Ivoire.