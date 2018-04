Centre-Ouest CIV: Un centre de secours inauguré à Daloa

Le ministre ivoirien de l'intérieur Sidiki Diakité a inauguré vendredi,le centre de secours de Daloa (centre-ouest).

Daloa: Un centre de secours d'urgence au service des populations.

Ce centre a été réalisé sur une superficie de 6.246 m2 pour un montant de 189 millions Francs CFA.

Le maire la commune de Daloa, Samba Coulibaly s’est félicité de cet ouvrage car "c’est une bonne nouvelle pour la cité de le recevoir officiellement".

Pour lui, " le développement passe certes par la construction des infrastructures économiques et sociales et l’amélioration du niveau et cadre de vies des populations, mais est aussi tributaire de l’existence des infrastructures qui permettent des interventions d’urgences en cas de catastrophe pour sauver des vies et des biens".

La mission principale d’un centre de secours est, en cas d’accident, d’incendie, de sinistre et de catastrophe, de porter secours aux populations.

Le gouvernement ivoirien a decidé de rapprocher les services de secours des populations.

Diakite a estimé que "les chefs-lieux de région ne doivent pas être les seuls à être couvert par les centres de secours", appelant à créer dans certains départements des centres de secours secondaires".

Le président du conseil régional du haut Sassandra Alphonse Djédjé Mady a remercié, tous ceux qui ont contribué à la réalisation de l’ouvrage.

Les populations soulagées par la livraison de l'ouvrage et félicitent leurs autorités.

Il a au nom des populations de la région du Haut Sassandra remercié le ministre Diakité pour le geste qu’il a posé et sollicité d’autres centres de secours d’urgence dans les chefs lieu de départements de la région.

Le directeur général de l’office national de la protection civile, le Général Fiacre kili Fagnidi a appelé les populations à ne pas abuser du numéro vert de protections qui sera mis à leur disposition au risque de l’abimer.

.