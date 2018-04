CI/Anacarde: la Banque mondiale approuve un prêt de 107 milliards

La Banque mondiale a approuvé mardi à Washington, un financement de 107 milliards FCFA pour le Conseil du coton et de l’anacarde ivoirien pour accompagner la transformation de cette denrée dont en Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial.

Ce prêt de la Banque mondiale, a été mis en place pour accélérer la transformation de l’anacarde

"Le conseil d’administration du groupe de la Banque mondiale a approuvé, mardi à Washington, aux Etats-Unis, un financement pour le Conseil du coton et de l’anacarde de Côte d’Ivoire, sous la forme d’un prêt enclave de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), à hauteur de 200 millions de dollars US, soit environ 107 milliards de FCFA", indique une note de la primature.

Ce financement vise à "renforcer la contribution du secteur privé à l’économie, créer de nouvelles opportunités de diversification et à donner une plus grande impulsion à la production industrielle", précise le texte.

Le Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, a, au nom du gouvernement, "exprimé sa gratitude à la Banque mondiale pour son accompagnement dans le processus de mise en œuvre de sa stratégie de transformation des matières premières agricoles, souhaitant que ce prêt enclave de la BIRD, (s’étende) à d’autres productions agricoles, notamment le cacao".



M.Gon s’est dit convaincu que cette décision de la Banque mondiale "contribuera significativement à la réalisation de l’ambition du Président Alassane Ouattara, de faire de la Côte d’Ivoire un pays émergent à l’horizon 2020".

La campagne 2018 de commercialisation de l’anacarde s’est ouverte le 15 février en Côte d'Ivoire, avec un prix bord champ de 500 FCFA/Kg contre 440 FCFA/Kgen 2017.

Le prix planché obligatoire magasin intérieur est quant à lui fixé à 525 FCFA/Kg et 584 FCFA/Kg pour le prix planché magasin portuaire.

En 2017, la Côte d’Ivoire a produit 711.236 tonnes de noix de cajou pour une prévision de 715.000. Ce niveau de production "représente la moitié de la production d’Afrique de l’Ouest et 22% de la production mondiale", selon le gouvernement.

Premier producteur mondial d’anacarde depuis 2015, la Côte d’Ivoire prévoit une production d’environ 750.000 tonnes en 2018.