CIV: Un Conseil national économique créé au sein de la présidence

Le président de la Côte d’Ivoire Alassane Ouattara a présidé vendredi, à la présidence de la République au lancement officiel des activités du Conseil national de politique économique (CNPE), "un organe d’analyse stratégique et d’intelligence économique" logé au sein de la présidence .

Un conseil national économique pour améliorer la bonne gouvernance en CI

"Il s’agit d’un moment important pour la gouvernance de notre pays, car pour la toute première fois un organe d’analyse stratégique et d’intelligence économique est créé au sein de la présidence de la République", s’est réjoui M. Ouattara.

Le chef de l'Etat qui a pour "vision de faire de la Côte d’Ivoire un pays émergent à l’horizon 2020", s’est félicité du taux de croissance du pays qui est passé à 7,8% en dépit des chocs intérieure et extérieure en 2017, notamment avec la chute drastique des cours du cacao sur le marché mondial.

Le Conseil national de politique économique, créé le 18 janvier 2018, est présidé par le vice-président de la République Kablan Duncan, secondé par le Premier ministre, chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly. Son secrétariat exécutif est assuré par le ministre, secrétaire général de la présidence de la République, Patrick Achi.

Ce Conseil a entre autres pour mission d’"identifier les grands défis économiques nationaux et internationaux que le territoire doit relever en vue d’atteindre son émergence, et conseiller le président de la République sur la formulation de la politique économique, a relevé le vice-président et président de cette instance Daniel Kablan Duncan.

Il va "renforcer les activités d'intelligence économique,notamment la collecte et la maitrise d'information critique utile à la formulation de la politique économique et sociale",a t-il poursuivi. M. Duncan a annoncé la tenue de "la première session dudit conseil dans un avenir très proche", au cours de laquelle "les défis les plus urgents", notamment le "code d’investissement", seront identifiés.