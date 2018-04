CIV-Maroc: Révélations sur la relation Georges Ouegnin-Mohammed VI

En dépit du temps, les relations entre Mohammed VI et Georges Ouegnin n'ont pris aucune ride. Mieux, le roi marocain considère le diplomate ivoirien comme un père à qui il voue un profond respect.

Le "père" Georges Ouegnin et le "fils" Mohammed VI

Les relations ivoiro-marocaines existent depuis des décennies et se renforcent au fil des années. Au-delà des États, les personnalités ivoiriennes et marocaines ont noué de solides amitiés personnelles. C'est le cas du Président Félix Houphouët-Boigny et du Roi Hassan II. De même, le fils et successeur du roi marocain d'alors s'est lié d'amitié avec la famille de George Ouegnin, l'inamovible protocole de l'ex-président ivoirien. Et ce, depuis belle lurette.

Ayant accédé au trône le 30 juillet 1999, après le décès de son père, Sa Majesté le roi Mohammed VI n'a rien changé de ses habitudes avec la famille Ouegnin. C'est peu dire, car le souverain du royaume chérifien a retrouvé en cet ami de sa famille, un autre père. C'est à juste qu'il ne manque aucune occasion de venir se ressourcer sur les bords de la lagune Ébrié auprès de ce grand homme qui a côtoyé son père durant plusieurs années.

Cependant, un petit incident survenu à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, le 20 mars 2013, avait suscité divers commentaires. Ce jour-là, l'ambassadeur Georges Ouegnin était à l'accueil du Roi du Maroc, en visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. Il voulait alors faire un baise-main au roi qui s'est empressé de retirer sa main, par respect pour l'octogénaire.

Toutefois, quelques jours seulement après cet épisode, le roi Mohammed VI s'est rendu au domicile de Georges Ouegnin pour une visite de courtoisie. L'occasion fut donc opportune pour de chaleureuses retrouvailles entre le souverain et Marie-Isabelle, Yasmina-Frédérique, Emmanuel et Stéphane, les enfants du vieil ambassadeur, ainsi que toute la famille de l'ex-chef de protocole d'Houphouët. Ces derniers ont d'ailleurs offert des présents à leur hôte marocain. Et c'est ainsi la coutume à chaque passage du roi du Maroc à Abidjan.