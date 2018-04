Côte d'Ivoire : Tête-à- tête Laurent GBAGBO / Bamba MORIFERE

Une rencontre de haute portée politique a eu lieu entre le professeur Bamba Moriféré et le président Laurent Gbagbo à La Haye ce lundi 16 avril 2018.​ Le communiqué...

Dans le cadre des rencontres qu’il organise avec les différents leaders politiques ivoiriens de premier plan, notamment sa rencontre avec le président Henri Konan Bédié et le professeur Francis Vangah WODIE, ancien président du conseil constitutionnel de Côte d’Ivoire, le président de la Coalition « Debout, Sauvons la Côte d’Ivoire », professeur Bamba Moriféré, a rencontré le président Laurent Gbagbo à La Haye ce lundi 16 avril 2018.

Cette rencontre, placée sous le signe des retrouvailles puisque amis et camarades de lutte pour l’instauration de la démocratie en Côte d’Ivoire, depuis plusieurs décennies, les deux leaders ont saisi l’occasion pour discuter de la situation sociopolitique très préoccupante dans notre

pays.

Le professeur Bamba Moriféré, président de la coalition « Debout, Sauvons la Côte d’Ivoire », dans son combat pour la restauration pour la démocratie et de l’État de droit en Côte d’Ivoire, a expliqué à son compagnon de lutte, le président Laurent GBAGBO, l’impérieuse nécessité d’unir dans un front commun aussi large que possible, toutes les forces démocratiques, républicaines et patriotiques de notre pays, pour faire échec à la tentative de M. Alassane Ouattara de confisquer le pouvoir, pour se maintenir à la tête de la Côte d’Ivoire, dans l’optique d’une présidence à vie, par des moyens non démocratiques.

En effet, après avoir imposé à la Nation ivoirienne, de manière frauduleuse, illégale et illégitime, sa constitution, dite de la 3 ème république, M. Alassane Ouattara vient de mettre sur pied de manière tout aussi illégale et illégitime, un Sénat croupion, à ses ordres, dont le président a été désigné dans des conditions les plus calamiteuses, vu que le quorum électoral n’était pas atteint pour une telle désignation ; dans le seul but de poursuivre la mise en coupe réglée de l’économie nationale dans tous les secteurs, au profit son clan familial.

C’est pourquoi, la coalition Debout, Sauvons la Côte d’Ivoire, appelle les fils et les filles de notre pays à se rassembler, à se tenir debout pour défendre la démocratie, l’État de droit, la bonne gouvernance, à exiger ici et maintenant la libération immédiate et sans condition des prisonniers politiques, conditions sine qua non pour l’instauration d’une véritable réconciliation nationale, de l’unité nationale et de la paix en Côte d’Ivoire.

La coalition « Debout Sauvons la Côte d’Ivoire » reste convaincue que la situation spécifique du président Laurent GBAGBO trouvera une solution juste et équitable dans le cadre global de la réconciliation nationale en Côte d’Ivoire. Fait à La HAYE le lundi 16 avril 2018.

Le président, Professeur Bamba Moriféré.