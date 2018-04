Le ministere ivoirien de la construction lutte contre l'anarchie

Le Ministere ivoirien de la construction, du logement, de l’assainissement et de l’urbanisme a annoncé mardi à Abidjan la mise en place d’une "mission de contrôle et d’évaluation des bâtiments" en vue de lutter contre" les constructions anarchiques", dans un communiqué.

Le Ministere ivoirien de la construction opposé aux constructions anarchiques.

"En vue de lutter efficacement contre l’anarchie urbaine, le Ministere de la construction, du logement, de l’assainissement et de l’urbanisme a inscrit au titre des priorités de 2018, le contrôle et l’évaluation des bâtiments en constructions sur les 13 communes d’Abidjan" a indiqué la note.

Depuis quelques années, un nombre croissant d’immeubles en construction ne respectant pas le règlement en vigueur, ni les prescriptions du permis de construire. Cette situation qui tend à se généraliser dans la ville d’Abidjan, devient non seulement préjudiciable aux riverains, mais fragilise considérablement la fonctionnalité de la ville et les projets d’urbanisme prévus par le gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma directeur d’urbanisme du grand Abidjan (SDUG)

Selon la note," la mission de contrôle et d’évaluation des bâtiments a constaté que plus de 90% des chantiers violent pour la plupart, les règles du permis de construire et au mépris des dispositions constructives".

Alors que "conformément à la loi n° 65-248 du 4 août 1965, relative au permis de construire completé par la loi n°97-523 du 4 septembre 1997, toute construction, à usage d’habitation ou non, est subordonnée à l’obtention d’un permis de construire dont les prescriptions doivent être strictement respectées par les maitres d’ouvrage".

Après une visite sur le terrain, la mission a constaté que la "quasi-totalité des chantiers ne respecte pas les prescriptions du permis de construire".

Toute personne portant atteinte à ces lois s’exposera à "des sanctions, notamment à la démolition des constructions entreprises par la brigade d’investigation et de contrôle urbain, a conclu la note.