CIV:La Fondation Bédié se réjouit de la rencontre Bédié-Ouattara

Le président ivoirien de la Fondation internationale Henri Konan Bédié pour la paix et le développement humain (FIHKBPDH), Yao Noel s’est réjoui mardi, à Abidjan de la rencontre du mardi 10 avril ente Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, dans une déclaration.

Bédié-Ouattara, une recontre pleine d'espoir pour le parti unifié.

"La Fondation internationale Henri Konan Bédié pour la paix et le développement Humain adresse ses félicitations à leurs Excellences Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié pour cette énième occasion de dialogue fraternel et pour avoir ainsi calmé le jeu politique" a indiqué M .Yao.

Cette déclaration fait suite a l’entretien qui a eu lieu le mardi 10 avril au palais entre le président de la république Alassane Ouattara, également président d’honneur du Rassemblement des républicains (RDR) et son ainé Henri Konan Bédié, président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire( PDCI) et par ailleurs président de la conférence des présidents du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP).

Cette rencontre par le biais de son communiqué final est "claire" et porteuse "d’espoirs" a t- il fait savoir.

"La Fondation internationale Henri Konan Bédié pour la Paix et le développement humain encourage les présidents du PDCI et Alassane Ouattara à poursuivre inlassablement leurs efforts en vue de toujours œuvrer à la réconciliation nationale, à la paix, à la stabilité en vue du développement pour le bien-être de tous sans exclusive".

"La FIHKBPDH par ailleurs, lance un appel au cadres du RHDP (UDPCI, MFA, UPCI, PIT, PDCI,RDR, des partis membre de la coalition au pouvoir en Côte d'Ivoire) et également aux organisations de la société civile à donner résolument une chance à la paix pour un développement humain durable".

"Fermement engagée à la promotion de la paix et du développement humain, la Fondation Internationale Henri Konan Bédié réitère aux présidents Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié ainsi qu'à tous les acteurs de la vie nationale et de la société civile, son soutien et sa totale disponibilité à initier et promouvoir toutes les actions en vue de la sauvegarde de la paix, de la réconciliation de tous les fils et filles de Côte d'Ivoire et de la cohésion nationale " a conclu Yao noël.