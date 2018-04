CIV : Parti unifié, Bédié accusé par des jeunes de brader le PDCI

C'est la grogne totale au sein de la jeunesse du PDCI depuis qu'Henri Konan Bédié a signé le manifeste du parti unifié. Pour la base, il s'agit clairement de la mort programmée du parti créé par Félix Houphouët-Boigny.

Des jeunes disent non à la disparition du PDCI-RDA

C'est la colère au sein de la base du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI). Et pour cause, Henri Konan Bédié est activement engagé dans la création du parti unifié dénommé Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP). Pour ces militants du vieux parti, leur président est totalement déconnecté des réalités de leur maison et s'engage irrémédiablement dans une voie qui conduira inéluctablement à la disparition du parti septuagénaire.

Aussi, se sont-ils levés pour dire « Non ! » à la mort de leur parti. Lors de cette manifestation de protestation, ce mardi 17 avril, il s'agissait pour ces jeunes de réaffirmer leur attachement et leur fidélité au parti dans lequel leurs parents et grands-parents avaient également milité. Pas question donc de le laisser disparaitre au profit d'une nouvelle entité composée, outre le PDCI, du RDR, de l'UDPCI, de l'UPCI, du PIT et du MFA.

Dans une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux, ces jeunes en colère ont accusé le président Bédié de piétiner la mémoire de tous ces militants tombés pour la cause du parti. Voilà pourquoi Kouamé Brou Dominique, président national du mouvement PDCI espoir 2020, a eu ces mots, on ne peut plus outrageants pour son président de parti : « Nous demandons au président Houphouët de venir chercher le président Bédié, car il est temps qu'il prenne sa retraite. » Puis, il ajoute : « Quand nous regardons le secrétaire exécutif, Maurice Kakou Guikahué qui est vilipendé tous les matins sur les réseaux sociaux, nous avons envie de pleurer. »

Il indique par ailleurs que ses camarades et lui sont venus lancer le « top départ de ce qui va se passer », car ils se disent prêts à payer de leur vie pour que le PDCI survive. D'autres intervenants soutiennent que leur président a été pris en otage et contraint de prendre des décisions totalement contraires aux intérêts du parti.

Notons que le 10 avril dernier, Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié se sont rencontrés au palais présidentiel d'Abidjan pour accorder leurs violons sur la création du RHDP, le parti unifié. Six jours après cette rencontre, ils ont entériné leur décision par la signature de l'accord conduisant à la mise en place de cette nouvelle entité politique.