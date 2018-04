Côte d'voire : Tiken Jah dézingue de nouveau Bédié et Ouattara

Tiken Jah s'est de nouveau déchainé contre Henri Konan Bédié et le Président Alassane Ouatara pour leur volonté de créer un parti unifié PDCI et RDR. Ils sont coupables à ses yeux de préparer de futurs troubles en Côte d'Ivoire. De son vrai nom Doumbia Moussa Fakoly, le chanteur de reggae a aussi pointé la passivité des populations ivoiriennes face à ce qu’il considère comme un dénie de démocratique qu’est le "mariage forcé" parti unifié PDCI et RDR.

Tiken Jah tout feu tout flamme contre Bédié et Ouatara sur le parti unifié

Tiken Jah Fakoly a commencé son intervention vidéo diffusée sur sa page Facebook par « Ivoirien Yako. Même si tu ne vois rien, tes expériences passées doivent te permettre de voir. »

Entrant dans le vif du sujet, il a déclaré : "(PDCI - RDR) nous assistons aujourd’hui à un mariage forcé qui aura forcement des répercussions sur la paix, la stabilité (de la Côte d’Ivoire). Les gens veulent se marier dans le cadre d’un parti unifié alors qu’on sait qu’au sein de ces partis, il y a des personnes qui ne sont pas d’accord. »

Tiken Jah Fakoly dénonce ainsi le fonctionnement du plus vieux parti de Côte d’Ivoire : « Le PDCI RDA, Parti Démocratie de Côte d’Ivoire, un parti où il n’y a aucune démocratie. Le chef dit qu’il en est ainsi, et c’est fini. Comment notre génération peut-elle accepter cela ? »

Il dit pratiquement la même chose pour « Le Rassemblement des Républicains (RDR) », ou quand « le chef dit qu’il en est ainsi, tout le monde suit. C’est comme cela qu’ils ont fait par le passé. Tout le monde a suivi Gbagbo, FPI. Ils ont suivi Gbagbo jusqu’à ce que les gens viennent le prendre pour le mettre en prison…»

Selon le natif de Odienné, Nord de la Côte d'Ivoire « Il y a eu la guerre parce que personne au sein du parti de Gbagbo n’a eu le courage de lui dire que le chemin qu’il prend n’était pas un bon chemin… Aujourd’hui on assiste à un mariage forcé. On veut marier deux partis politiques sans demander l’avis des militants de ces partis-là. Alors que ceux qu’ils sont en train de marier sont vieux. Alors si on les marie de force, le jour ils ne seront pas là, qu’est-ce qui va se passer ? », s’est-il interrogé.

« Alors, les Ivoiriens préfèrent parler sur les réseaux sociaux ou dans les journaux, mais il n’y a pas de réaction. Ne nous retardez pas, parce que nous avons envie de créer les États Unis d’Afrique », a-t-il lancé avant d’accuser : « Dans les années 1960, Houphouet nous a retardés aussi parce qu’il ne s’entendait pas avec Kwamé N'Krumah (ancien président du Ghana du 1er juillet 1960 – 24 février 1966)… » qui était pour la réunification des pays africains.

Tiken Jah Fakoly persuadé, le "mariage forcé" ne marchera jamais

Tiken Jah Fakoly regrette donc l’idée qu’aujourd’hui « on décide de créer un parti unifié. On dit qu’on va avoir un candidat unique, un candidat du RHDP. Mais on sait que les membres du RHDP ne sont pas d’accord… Ivoiriens Yako ».

« Lorsque vous allez au Mali, quand les gens ne sont pas d’accord, ils se retrouvent avec la société civile pour dire Non… », dit-il encore dans cette longue vidéo ci-dessous.