CPI : Blé Goudé dément les propos de Nohoum Sangaré sur ses témoins

Lors de ses tournées d'explication à traves le pays, le représentant - Côte d'Ivoire de la CPI, Nohoum Sangaré, a affirmé que Charles Blé Goudé a renoncé à présenter des témoins pour sa défense. Information que dément formellement l'intéressé.

Blé Goudé dénonce une campagne de propagande et de mensonge de la CPI

Après le passage des témoins de l'accusation, le temps est arrivé pour Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé de faire déposer leurs témoins. Alors que pour l'ex-président ivoirien, plusieurs personnalités, notamment l'ancien président sud-africain Thabo MBeki et l'ancien Premier ministre togolais Joseph Koffigoh, sont annoncées à la barre, c'est le silence radio du côté de l'ancien leader de la galaxie patriotique.

Mais à l'étape de Gagnoa de sa tournée ivoirienne, le 25 avril dernier, Nouhoum Sangaré, représentant/chef des bureaux de la Cour pénale internationale (CPI) en Côte d'Ivoire et au Mali, a tenu à lever un coin de voile sur la ligne de défense de l'ex-général de la rue. Évoquant la rénonciation de M. Charles Blé Goudé de présenter des témoins à La Haye, M. Sangaré révèle : « Il s'agit d'une information officielle qui vient de tomber à l'instant. Je ne sais pas si elle a été rendue publique, mais je prends le risque de vous la communiquer. » Avant de s'interroger sur l'opportunité d'une telle décision : « Je ne saurais vous dire s'il s'agit d'une décision judicieuse, mais sachez que les avocats ont tous les éléments en leur possession pour prendre une décision idoine. »

Cependant, l'ancien leader estudiantin (SG de la FESCI) réfute cette information, qu'il traite d'ailleurs de mensongère. « M. Sangaré d’où sortez-vous ce mensonge ? » s'est-il interrogé, avant d'interpeller vivement l'auteur de cette déclaration : « Vous vous éloignez de votre mission pour vous inscrire dans la propagande et dans le mensonge. Mes avocats et moi n’avons jamais pris une telle décision. Ressaisissez-vous, monsieur Sangaré ! »

Notons que les deux Ivoiriens transférés à la CPI ont plaidé non coupables à l'entame de leur procès. Les avocats de Blé Goudé viennent de déposer, dans la même dynamique, une motion dite de « No case to answer », demandant l'acquittement intégral de leur client. Quant à l'ancien président Laurent Gbagbo, il s'est vu refuser, pour la 13e fois, sa demande de mise en liberté provisoire.