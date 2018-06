Mondial 2018 : Les Lions de la Téranga éliminés par la Colombie

Seule sélection africaine encore en lice, les Lions de la Téranga du Sénégal n'ont pu arracher leur qualification face à la Colombie. Sadio Mané et ses coéquipiers ont été battus par les Colombiens.

Grosse désillusion pour les Lions de la Téranga

Après la douloureuse élimination des Super Eagle du Nigeria face à l'Argentine, le mardi dernier, tous les espoirs africains étaient portés sur les Lions de la Téranga du Sénégal. Conduits par leur emblématique entraineur Aliou Cissé, les joueurs sénégalais étaient gonflés à bloc.

Dans un match quelque peu équilibré en première partie, l'équipe africaine s'était offert des occasions nettes de but qui n'ont malheureusement pas été concrétisées. L'arbitre avait d'ailleurs recouru à l'arbitrage vidéo avant de refuser un pénalty en faveur de Sadio Mané qui venait d'être victime d'un croc en jambe dans la surface de réparation colombienne.

Mais, dès la reprise de la seconde mi-temps, Radamel Falcao et ses coéquipiers ont donné plus de tonus à leur jeu, occupant littéralement le terrain. Cette domination s'est concrétisée par un but de la tête de Yerry Mina à la 74e minute sur coup de pied arrêté. A 1 but à 0, la Colombie tenait sa qualification, non sans subir une forte pression des Lions qui entendaient rugir en cette fin de partie. Mais tous leurs efforts ont été annihilés par la défense adverse qui a gardé ses poteaux inviolés.

Avec cette défaite, l'Afrique n'a désormais aucun représentant dans cette phase finale de coupe du monde qui se joue en Russie. Et c'est bien dommage.

Dans l'autre équipe, la Pologne a gagné le Japon par 1-0, ce qui n'a pas suffi au Sénégalais de rééditer l'exploit de 2002.