Côte d’Ivoire: Jérôme N'Guessan Koffi "exclu" du PDCI

Jérôme N'Guessan Koffi, cadre du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI, allié au pouvoir), a été "exclu" jeudi "du bureau politique et de toute autre instances du parti" pour avoir demandé l’annulation de la réunion du bureau politique du 17 juin, au cours de laquelle la formation a reporté l’examen des textes du parti unifié après la présidentielle de 2020.

Jérôme N'Guessan KOFFI sanctionné par le PDCI

"Jérôme N'Guessan KOFFI, administrateur civil, membre du bureau politique du PDCI, est exclu du bureau politique et de toute autre instance du PDCI-RDA jusqu'au prochain congrès", indique une décision du conseil de discipline qui s’est tenu jeudi, au siège du parti à Cocody (quartier chic à l’Est d’Abidjan).

M. N’Guessan qui a participé au bureau politique du 17 juin, avait introduit auprès du secrétariat exécutif, "un exploit d'assignation aux fins d'annulation de ladite séance".

Pour le conseil de discipline, Jérôme N'Guessan KOFFI "s'est rendu coupable de violations graves de la discipline du PDCI", ajoutant que "le prochain congrès ordinaire" du parti "statuera sur la suite à donner à cette cause".

Le 17 juin, le PDCI a "endossé" la signature fin avril de l'accord politique pour la création du futur parti unifié et décidé d’examiner les textes à son prochain congrès prévu après la présidentielle de 2020, à l’issue d’un bureau politique.

Mardi, des cadres, défenseurs du parti unifié, ont lancé un mouvement favorable au projet dénommé "sur les traces d’Houphouët-Boigny" (fondateur du PDCI), un courant à l’intérieur du parti.

Le lendemain, le PDCI a déclaré "nulle et de nul effet" la création de ce mouvement, expliquant que la formation "n'admet pas en son sein des courants formellement constitués".

Jeudi, les délégués départementaux et communaux ont à leur tour "rejeté", ce courant initié par l’ex-porte-parole du PDCI, Adjoumani Kobenan Kouassi, appelant "les militants et tous les responsables politiques à faire bloc autour" du président du parti, Henri Konan Bédié "qui inspire et oriente la politique" de la formation.

Ils ont décidé de se "mettre en mission pour faire une large diffusion des résolutions" de ce bureau politique, estimant que "les décisions arrêtées à cette réunion reflètent la position de la quasi-totalité des militants.

Les délégués départementaux et communaux ont également "condamné les agissements, manipulations et désinformations de quelques militants tendant à remettre en cause les résolutions" de cette réunion.