Côte d’Ivoire : MAN, le constructeur automobile poids lourds et autobus s’installe !

MAN vient de s’implanter en Côte d’Ivoire. Le constructeur automobile allemand de véhicules poids lourds et autobus s’est positionné dans le pays grâce à un partenariat avec BIA Côte d’Ivoire, la compagne belge spécialisée dans la distribution d’engins du MAN en Côte d’Ivoire et dans la sous-région ouest-africaine.

MAN arrive en Côte d’Ivoire via le Belge BIA Côte d’Ivoire

Un autre signe de la bonne forme de l’économie ivoirienne vient d’être donné par l’installation du constructeur allemand MAN dans le pays. Ce dernier, spécialisé dans les véhicules poids lourds et autobus, a signé un accord avec BIA Côte d’Ivoire afin de se développer non seulement en Côte d’Ivoire, mais aussi en Afrique de l’Ouest.

S’exprimant sur l’implantation de son entreprise en Côte d’Ivoire, M. Adel Lünz, directeur commercial de MAN outre-mer a déclaré à l’Agence ivoirienne de Presse : « Je pense que l’environnement des affaires en Côte d’Ivoire est très favorable pour les entreprises qui veulent s’installer dans le pays. Il n’y a pas d’appréhension, et nous sommes là pour aider à développer tous les secteurs, dont le transport, la logistique, les mines.»

Les dirigeants de BIA Côte d’Ivoire qui connaissent déjà bien le marché ivoirien estiment que ce partenariat leur permet de compléter leur offre commerciale « avec des autobus de transport en commun et des camions neufs.»

L’ambassadeur de l’Allemagne et le premier secrétaire de l’ambassade de Belgique en Côte d’Ivoire étaient présents à cette cérémonie d’officialisation de ce partenariat entre MAN et BIA Côte d’Ivoire. Ce partenariat va permettre au parc automobile ivoirien de se renouveler plus facilement avec « des camions neufs sur place », confie un transporteur ivoirien.

MAN en Côte d’Ivoire pour réduire les difficultés des transporteurs

Pour ce dernier, cette installation de MAN en Côte d’Ivoire va éviter aux transporteurs les déplacements en Europe « pour s’acheter des camions de seconde main » qui mettent parfois plus de temps à être livrés. « Nous souhaitons seulement que les prix soient accessibles », a-t-il aussi plaidé.

Le gouvernement ivoirien s’est dernièrement engagé dans une politique de renouvellement du parc automobile. Cette politique va contenir la pollution et aussi réduire considérablement les embouteillages sur place. Désormais, les véhicules d’occasions entrant en Côte d’Ivoire doivent respecter un certain nombre de critères, y compris d’âge.

Les nouvelles normes interdisent par exemple l’importation de véhicules vieux de plus de cinq ans pour en faire des taxis, sept ans pour les minicars et dix ans pour les cars de plus de 34 places et les camions de plus de 10 tonnes. Même les véhicules pour particuliers doivent être âgés de moins de 5 ans à l’importation.