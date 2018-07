Côte d'Ivoire: Le Grand Abidjan, la BM ressuscite un projet de Gbagbo

A l'instar du prolongement de l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro, du CHU d'Angré ou de bien d'autres projets initiés sous la gouvernance de Laurent Gbagbo, le "Grand Abidjan" est en passe de devenir une réalité. La Banque mondiale vient de décaisser près de 300 milliards de FCFA pour la réalisation de ce projet cher à l'ancien président ivoirien.

Le projet "Grand Abidjan" sort de terre très bientôt

La concentration de la population d'Abidjan devient de plus en plus intenable, au point où les infrastructures de la capitale ivoirienne semblent dépassées et inadaptées pour cette forte densité. Aussi, les autorités ivoiriennes d'alors avaient réalisé l'étude prospective Côte d'Ivoire 2040 pour anticiper sur l'évolution rapide de cette agglomération ivoirienne.

Pour ce faire, le projet "Grand Abidjan" avait été lancé sous la gouvernance de Laurent Gbagbo. Le chef de file des refondateurs n'a pas eu le temps d'ouvrir ce projet qu'il mettait pourtant un point d'honneur à réaliser avec le concours de l'architecte Pierre Fakhoury.

Cependant, ce projet vient de connaître un coup d'accélérateur avec un financement de la Banque mondiale. L'institution de Bretton woods a en effet approuvé deux projets pour une enveloppe globale de 598 millions de dollars, soit 299 milliards de FCFA pour soutenir la compétitivité du "Grand Abidjan". Cette enveloppe servira en outre à améliorer des résultats financiers du secteur de l’électricité.

La gestion urbaine, l'efficacité logistique et l'accessibilité au port d'Abidjan, la mobilité en Abidjan, l'optimisation des résultats financiers de CI-Énergies sont autant de réalisations qui permettront l'amélioration du cadre de vie dans 19 municipalités composant Abidjan et sa banlieue. « Le projet va conforter la compétitivité du Port autonome d’Abidjan en tant que porte d’entrée vers la région tout en soutenant une urbanisation harmonieuse et équitable », a indiqué Pierre Laporte, directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d’Ivoire.

Même son de cloche pour Charles Cormier, chef de division au pôle Énergie de la Banque mondiale en charge de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique centrale, qui soutient que « ce projet continue de démontrer notre volonté d’accompagner la Côte d’Ivoire dans son ambition de garantir à la population un accès abordable à l’électricité et de soutenir sa position d’exportateur d’énergie ».

Notons que ce projet bénéficie d'un appui budgétaire du Projet d’appui à la compétitivité du Grand Abidjan (PACOGA) et de l’Association internationale de développement (IDA) de 315 millions de dollars, soit 157,5 milliards de francs CFA.

Le film du "Grand Abidjan" réalisé sous Laurent Gbagbo