Côte d'Ivoire: Plusieurs députés PDCI accordent leurs soutiens à Bédié

Plusieurs députés, issus du groupe parlementaire du PDCI-RDA, ont apporté leurs soutiens jeudi, au président Henri Konan Bédié après la formation du parti unifié, dans une déclaration.

Les députés PDCI s'unissent autour de Bédié

Plus de 90 députés PDCI ont apporté leur soutiens au président Henri Konan Bédié après une réunion au siège de leur parti à Cocody.

Le groupe parlementaire du Pdci assure "le président Henri Konan Bédié de leur entière disponibilité et leur soutien total dans le combat qu’il mène pour la pérennité du PDCI-RDA" a déclaré Akoto Olivier, porte-parole des députés demandant "aux cadres et militants du parti de continuer à faire bloc autour du président Henri Konan Bédié et de rester sourd à la désinformation et à l’intoxication de toute nature."

Les députés PDCI se sont également rejouit "de ce que les cadres et militants du PDCI-RDA aient largement suivi le mot d’ordre du président Henri Konan Bédié relativement à leur non-participation à l’assemblée générale constitutive.

Le 16 juillet, Alassane Ouattara, avait été désigné, sans surprise, à Abidjan président du nouveau parti unifié du Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix (RHDP), regroupant les formations politiques de la coalition au pouvoir en lieu et place du président du PDCI contre son gré, au cours d’une assemblée générale qui a enregistré la présence de nombreux cadres du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI).

Peu avant l'assemblée constitutive du parti unifié, le président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI, allié du pouvoir), Aimé Henri Konan Bédié, a rappelé à Yamoussoukro (capitale politique) que son parti "n’est pas autorisé à participer à l’assemblée générale constitutive du parti unifié", dénommé le Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP).

Cette déclaration de Bédié intervient dans un contexte de dissensions entre lui et le chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara, à propos de la formation de ce parti unifié.

Le bureau politique du PDCI organisé à Abidjan, le 16 juin 2018, avait renvoyé en 2020 la question de son adhésion au futur parti RHDP.

Le parti d'Henri Konan Bédié réclame en effet au préalable que le Rassemblement des républicains (RDR), le parti de M. Ouattara, soutienne un candidat issu des rangs du PDCI en 2020, ce que son allié refuse.