Côte d'Ivoire : Bagarre entre deux gangs de jeunes armés à Yopougon

NEWS - Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Une bagarre a éclaté entre deux gangs de jeunes armés dans la commune populaire de Yopougon-Koweït située à l’Ouest d’Abidjan, faisant un mort et plusieurs blessés, selon la police ivoirienne dans une note.

Deux groupes de délinquants s'affrontent à Yopougon

Cette bagarre, à l'usage d'’arme blanche entre ces deux gangs rivaux "pour le contrôle d’un fumoir dans la zone", selon les témoins, a débuté jeudi, dans l'après- midi dans la dite commune.

"La police qui est intervenue a réussi à mettre en déroute les deux clans", selon le communiqué de ce corps d’armée, précisant que "l’intervention a occasionné une débandade chez les jeunes délinquants".

Un minicar (Gbaka) contenant plusieurs armes blanches a été également saisi", au cours de cette opération.

Vendredi, vers 09h00, trois hélicoptères de combat (MI-24) ont survolé le quartier Koweit où des tirs d’armes automatiques ont été signalés par des riverains.

Le chef de district de police de Yopougon a assuré avoir "pris toutes les dispositions sécuritaires" dans la zone.



Abidjan, la capitale économique ivoirienne connaît depuis 2012 des agressions, à l'arme blanche des délinquants, connus sous le nom de "microbes".

Depuis fin 2017, les autorités ivoiriennes ont estimé que ces agressions sanglantes des gangs de mineurs, relèvent de la "délinquance urbaine", et ajouté que "la majorité des personnes interpellées sont majeures", à l'issue d'un conseil des ministres.

L’Etat ivoirien qui s’est dit "déterminé à traquer toutes personnes qui se livreraient à ces types de crimes", a prôné "une tolérance zéro".



Du 1er janvier au 21 mai, plus de 40.000 personnes ont été interpellées dans des fumoirs, 5.011 armes blanches ont été saisies, 1.072 kg d’héroïne et 1.059 kg de cannabis détruits, lors de l’opération "épervier 3" lancée en 2017 en Côte d’Ivoire, a appris ALERTE INFO, auprès des sources sécuritaires.