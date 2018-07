Côte d’Ivoire: Mamadou Koulibaly clash les ministres cumulards

Mamadou Koulibaly, le candidat de LIDER à la prochaine élection présidentielle en Côte d’Ivoire et candidat à la mairie d’Azaguié, a chargé les ministres ivoiriens qui pour s’assurer des revenus financiers en cas de leur débarquement du gouvernement, courent après les postes de « maire » et de « député ». Pour lui, un ministre doit se concentrer sur ses obligations afin de mieux servir son peuple.

Mamadou Koulibaly met en garde contre les maires alimentaires

Le Pr Mamadou Koulibaly est lancé dans la course à l’élection du maire d’Azaguié. L’ancien numéro 2 du régime de Laurent Gbagbo a invité les populations de sa ville natale à faire attention au type de personnes qu’ils mettront à la tête de leur ville. Lors de son adresse aux populations du campement de la plaque MTN, puis à la jeunesse d’Ahoua, il a déclaré : «Je suis contre le cumul. Quand tu es ministre, tu ne cherches pas la mairie. Quand tu es député, tu n’es pas maire.»

Et l’ancien président de l’Assemblée Nationale de Côte d’Ivoire de conseiller à la population d’élire : «un maire qui aime Azaguié comme un homme aime une femme, pour lui offrir quelque chose, lui faire du bien, et non un maire qui aime Azaguié comme on aime foutou ou sauce graine, pour pouvoir manger et se remplir les poches.»

Mais avant ce propos qui ne manquera pas d’être repris par d’autres orateurs, le professeur d’Économie a mis en avant le risque du désordre qui guette sa belle ville. «La proximité d’Azaguié avec la ville d’Abidjan est à double tranchant", dit-il avant de rajouter : "Si la commune est bien gérée, c’est une opportunité extraordinaire. Si elle est mal gérée, c’est une menace sans pareille, car nous risquons de devenir comme Abobo derrière rails, voire pire qu’Abobo derrière rails.»

Mamadou Koulibaly, même s’il partage les craintes des autres partis politiques de l’opposition ivoirienne sur l'absence de crédibilité des scrutins qui seront organisés par la CEI de Youssouf Bakayoko, s'oppose au mot d’ordre de boycotte des élections à venir. Il est donc candidat à la mairie d’Azaguié et aussi à la présidentielle de 2020 pour son parti LIDER.