Côte d'Ivoire : Anaky et Bédié en ordre de bataille contre Ouattara

Allié d'hier, Innocent Anaky Kobenan est désormais déterminé à combattre le président Alassane Ouattara. Pour ce faire, le fondateur du MFA s'est rendu à Daoukro pour rallier Henri Konan Bédié à la cause.

Bédié - Anaky, une nouvelle coalition pour déboulonner Ouattara

Ils étaient tous présents au Golf Hôtel lors de la crise postélectorale de 2010-2011. Mais l'exercice du pouvoir d'Etat et surtout la question de l'alternance en 2020 est en train de les diviser radicalement. En effet Innocent Anaky Kobenan s'est rendu auprès d'Henri Konan Bédié à Daoukro, ce mercredi 25 juillet, pour évoquer la création d'une nouvelle coalition en vue d'organiser la fronde contre Alassane Ouattara.

Au cours de cette audience à lui accordée par le Sphinx de Daoukro, le fondateur du Mouvement des forces d'Avenir (MFA) a indiqué que « face à la dérive de Ouattara », il convient de créer une coalition des frustrés du pouvoir et de toute l'opposition afin de constituer une véritable force politique à même de tenir la dragée haute au président Ouattara et au Parti unifié quasiment créé au forceps.

Ainsi, les jours à venir pourraient donner naissance à une grande alliance anti-Ouattara. Les tractations se poursuivent donc entre Henri Konan Bédié, Pascal Affi N'Guessan, Aboudramane Sangaré, Gnamien Konan, Me Brahima Soro et bien d'autres leaders politiques ivoiriens afin d'accorder leurs violons en vue de la présidentielle de 2020. Il n'est d'ailleurs pas exclu qu'ils se mettent ensemble pour les élections municipales et régionales qui se tiennent en octobre prochain.

Notons que le Président Alassane Ouattara poursuit également ses discussions avec ses alliés de la majorité présidentielle, et surtout le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) pour aller à ces élections en rang serré.

Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale, est également à l'affût pour la prochaine présidentielle, quand bien même il annonce qu'il est pour l'instant en train d'y refléchir.