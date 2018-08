Côte d'Ivoire: Communiqué du Gpaté après le discours de Ouattara

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Message à la nation du président de la république, à la veille de l’indépendance : ‘’le Gpaté salue un discours responsable’’.

‘’Le Gpaté salue un discours responsable" du chef de l’Etat

Le GPATE a suivi avec grand intérêt le message adressé à la nation par le Président de la République à la veille du 58ème anniversaire de l’indépendance de la Côte d’Ivoire.

Le GPATE salue un message rassembleur, allant dans le sens de l’apaisement du climat socio politique.

Le GPATE se réjouit surtout au cours de ce discours, de l’annonce faite par le Président de la République, de réformer la Commission Electorale Indépendante (CEI), conformément à l’arrêt du 18 novembre 2016, de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.

Le GPATE félicite le Président de la République pour cette annonce responsable qui contribue à baisser la tension entre les acteurs politiques, et marque la volonté du Chef de l’Etat, à continuer à édifier un Etat de droit en Côte d’ivoire.

Aussi, le GPATE appelle à une réforme inclusive rassemblant tous les acteurs significatifs, à savoir le groupement politique au pouvoir, les partis dans l’opposition et la société civile, à des discussions constructives devant aboutir à une CEI indépendante et impartiale qui doit jouer son rôle d’arbitre neutre et objectif pour des élections crédibles.

Le GPATE appelle toute la classe politique et la société civile à saisir cette opportunité pour s’inscrire résolument dans cette dynamique en vue de donner une chance à la cohésion sociale et à la paix en Côte d’Ivoire.

Pour le GPATE, le Président

ABRAHAM DENIS YAUROBAT