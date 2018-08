Côte d’Ivoire : KKB dément toute coalition avec Adjoumani

L’ancien député et responsable de la jeunesse du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), Bertin Kouadio Konan dit KKB a démenti lundi un rapprochement avec le ministre Kobenan Kouassi Adjoumani, chef de file des frondeurs au sein du parti, après qu’une photo des deux hommes posant ensemble a été publiée sur les réseaux sociaux.

KKB et Adjoumani juste une photo dans un hôtel

“…Parce que dans un hôtel, je lui ai serré la main, il a pris une photo avec moi, j’ai commis un crime ? Ça ne fait pas de moi un militant de’’ son mouvement politique sur les Traces de Félix Houphouet-Boigny, a déclaré Bertin Kouadio Konan (KKB), joint par téléphone par Afrique sur7.

“C’est le même Adjoumani que Bédié a utilisé hier contre moi pour m’insulter (...) Qu’on n’attende pas de moi que parce que Bédié a aujourd’hui un adversaire, un ennemi que j’en fasse forcement mon ennemi’’, a-t-il ajouté après avoir rappelé les circonstances dans lesquelles la photo a été prise et publiée sur les réseaux sociaux.

A l’en croire, KKB dit s’être “ retrouvé à Guiberoua pour trois manifestations’’. Cette localité du centre-ouest ne disposant pas d’un réseau d’adduction en eau potable, il avait pris ses quartiers dans un hôtel de la ville voisine de Gagnoa où s’y trouvait déjà le ministre.

“Il se trouve que M. Adjoumani avait son programme à Gagnoa et il m’a trouvé dans l’hôtel. On a fraternisé, on a rigolé, on a pris des photos là, point final. Le lendemain il a été dans sa cérémonie, j’ai été dans la mienne’’, a-t-il relaté, avant d’interroger : “Est-ce que vous m’avez vu sur les lieux du meeting d’Adjoumani ?’’