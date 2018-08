Côte d'Ivoire : Félix Anoblé claque la porte du PDCI pour le RHDP

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

NEWS - Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Farouche défenseur du Parti unifié, l'Honorable Félix Anoblé ne se sent plus dans le PDCI. Le député de San Pedro vient d'annoncer qu'il n'est plus militant du parti dirigé par Bédié.

Félix Anoblé casse son lien avec le PDCI

Le paysage politique ivoirien est véritablement en train de se recomposer avec les récents mouvements observés çà et là. En effet, l'amnistie accordée à Simone Gbagbo et 800 autres détenus de la crise postélectorale, ainsi que le retrait d'Henri Konan Bédié du processus de mise en place du Parti unifié et son rapprochement du Front populaire ivoirien (FPI), l'éventualité d'une candidature de Guillaume Soro en 2020 sont autant d'indices qui attestent que les cartes politiques sont en train d'être redistribuées en Côte d'Ivoire.

Dans cette transhumance politique à l’ivoirienne, Félix Anoblé a clairement fait son choix. Pour le député de San Pedro, le salut de son parti, le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), ne se trouve qu’au sein du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP), Parti unifié.

Mais étant donné qu'Henri Konan Bédié a décidé de retirer son parti de tout processus menant au Parti unifié, le parlementaire a opté pour l'adhésion à une nouvelle entité politique portée par le président Alassane Ouattara.

Mieux, il a décidé de claquer la porte du PDCI-RDA, ainsi qu'il l'a déclaré lors d'une interview : « Je considère que depuis le jour où le président Bédié a été choisi par le bureau politique pour conduire les négociations avec le RHDP, je me sentais et RHDP et PDCI. Depuis que je suis allé signer pour la création du RHDP, que je suis membre fondateur du RHDP, à partir de l’instant où je savais que mon parti était retiré du processus de mise en place du RHDP, partant de ce fait, en signant pour un nouveau parti, je considérais que je venais de mettre fin à mon militantisme au PDCI-RDA. Je suis militant du RHDP. »

Notons qu'à l'instar de Kobenan Kouassi Adjoumani, fondateur du courant "Sur les traces d'Houphouët-Boigny", et bien d'autres cadres du parti septuagénaire, Félix Anoblé a décidé de prendre fait et cause pour le RHDP unifié, même si cela doit lui coûter son militantisme au sein du PDCI.