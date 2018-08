Côte d'Ivoire : Les partis du RHDP unifié en colère contre Bédié

Le retrait annoncé du PDCI de tout processus de mise en place du Parti unifié n'est pas du goût des autres partis membres du RHDP unifié. Dans un communiqué, la coalition au pouvoir fustige Henri Konan Bédié pour le non-respect de ses propres engagements.

Guerre déclarée entre les partis du RHDP unifié et Konan Bédié

Ce n'est nullement plus la sérénité du côté du régime d'Abidjan qui vient d'être lâché par un maillon très important de la coalition au pouvoir. En effet, depuis l'annonce d'Henri Konan Bédié de retirer son parti, le PDCI-RDA, du processus de création du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP), les autres alliés de la coalition ne sont pas du tout contents.

Aussi, dans une déclaration commune produite ce jeudi 16 août, Pr Henriette Dagri DIABATE, du Rassemblement des républicains (RDR), Dr Albert Mabri TOIKEUSSE, de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire (UDPCI), Pr Joseph SEKA SEKA, du Parti ivoirien des travailleurs (PIT), Siaka OUATTARA, du Mouvement des forces d'avenir (MFA), et Dr Brou Serges YAO, de l'Union pour la Côte d'Ivoire (UPCI), ont dénoncer la volte-face du président Henri Konan Bédié du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) dont le parti avait pourtant signé le manifeste de cette nouvelle entité politique.

Communiqué des partis membres du RHDP unifié

Le président Henri Konan BEDIE, dans un communiqué en date du 08 août 2018, a annoncé le retrait du PDCI RDA du processus de mise en place du parti unifié RHDP. Ce communiqué fait suite à une rencontre que le Président du PDCI RDA a eue, le même jour, avec le Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président du RHDP, dans le but de relancer le processus de création du parti unifié RHDP.

Pour rappel, le processus de création du parti unifié a commencé en 2005, par la volonté des deux présidents. Cette volonté s’est matérialisée par la signature du Manifeste de l’alliance politique RHDP le 18 mai 2005 à Paris. Cette union des enfants de Félix Houphouët BOIGNY a permis de remporter plusieurs batailles, dont l’élection présidentielle de 2010.

Pendant la crise post-électorale, et sous blocus au Golf hôtel en 2010, les présidents Alassane OUATTARA et Henri Konan BEDIE, ont désigné des cadres des deux partis pour réfléchir sur la création d’un parti unifié. A l’approche du scrutin présidentiel de 2015, le Président Henri Konan BEDIE, au cours d’un meeting tenu à Daoukro, le 17 septembre 2014, a appelé à la création d’un parti unifié dénommé PDCI-RDR.

Le 03 août 2015, les partis membres de l’alliance politique RHDP se sont constitués en Groupement politique et ont mis en place par la même occasion, un comité chargé de rédiger les statuts et le règlement intérieur du parti unifié RHDP. Ce comité était présidé par Monsieur TCHAGBA Laurent, Secrétaire général de l’UDPCI.

Le 31 octobre 2017, les Présidents Henri Konan BEDIE et Alassane OUATTARA ont mis en place un Comité de haut niveau co-présidé par le Vice-président de la République, Daniel Kablan DUNCAN, Premier Vice-président du PDCI RDA et le Premier Ministre Amadou Gon COULIBALY, Premier Vice-président du RDR. Outre ces deux personnalités, ce comité comprenait les Présidents et les Secrétaires Généraux de tous les partis politiques membres du RHDP. Les conclusions des travaux de ce Comité de haut niveau ont été validées par tous les partis membres du RHDP et l’Accord politique portant création du Parti unifié a été signé le 12 avril 2018.

En sa qualité de Président du Présidium des présidents des partis membres du RHDP, le Président Henri Konan BEDIE avait produit un communiqué annonçant la signature de cet Accord politique et le début du processus de création du parti unifié RHDP. Selon le chronogramme des travaux du Comité de haut niveau, toutes les instances des différents partis devaient se prononcer sur les statuts et le règlement intérieur du parti unifié RHDP. Ce qui fut fait.

A cet effet, il est bon de rappeler que le PDCI RDA, sous la présidence du Président Henri Konan BEDIE, a organisé un Bureau Politique le 17 juin 2018 qui a endossé ledit Accord politique en attendant l’organisation d’un congrès après 2020 pour adopter les textes du parti unifié tout en prenant le soin de donner mandat au président Henri Konan BEDIE pour poursuivre les négociations dans le cadre du RHDP et ce, à toutes les étapes du processus de mise en œuvre du Parti unifié RHDP.

Conformément au chronogramme établi par le Comité de haut niveau, les partis membres du RHDP ont organisé le 16 juillet 2018, l’Assemblée Générale Constitutive du parti unifié RHDP à l’Hôtel Ivoire. A toutes fins utiles, il est bon de rappeler qu’en plus des personnalités du PDCI-RDA qui ont pris une part active à cette Assemblée Générale Constitutive, le Président Henri Konan BEDIE y a dépêché, en son nom, des membres observateurs que sont le Président du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel, Charles Koffi DIBY, et les Ministres Patrick ACHI et Siandou FOFANA.

Au terme des travaux, l’Assemblée Générale a donné mandat à Son Excellence le Président Alassane Ouattara pour poursuivre les négociations avec le Président Henri Konan BEDIE. Dans son discours de clôture, le Président Alassane OUATTARA, Président du RHDP a également réitéré sa volonté de voir tous les enfants de Félix Houphouët-BOIGNY réunis. C’est dans cette perspective que le Président Henri Konan BEDIE a échangé, le 06 juillet 2018 à Daoukro, avec Mesdames Henriette Dagri DIABATE et Camara KANDIA, respectivement Présidente et Secrétaire Générale du RDR. Au cours de ces échanges et contre toute attente, le Président Henri Konan BEDIE a remis totalement en cause tous les acquis des travaux du Comité de haut niveau.

Conformément à sa vision et aux recommandations de l’Assemblée Générale Constitutive du parti unifié RHDP, Son Excellence le Président Alassane OUATTARA, Président du RHDP a reçu le président Henri Konan BEDIE le 08 août 2018, au lendemain de la fête de commémoration de l’indépendance de notre pays. A cette occasion, le Président Henri Konan BEDIE a récusé sa propre signature et a annoncé la sortie de son parti, le PDCI RDA du RHDP.

Au regard de tous ces faits, les partis membres fondateurs du RHDP :

- Regrettent la remise en cause de sa propre signature par le Président Henri Konan BEDIE et sa décision de retrait du PDCI RDA du RHDP

- S’étonnent de l’alliance nouvelle qu’il envisage avec le Front Populaire Ivoirien



- Confiants que c’est dans l’union des fils et filles d’Houphouët-BOIGNY que la Côte d’Ivoire peut préserver la paix et la stabilité, les partis membres fondateurs du RHDP, réitèrent leur volonté de voir les enfants de Félix Houphouët-BOIGNY réunis à nouveau pour poursuivre l’œuvre de développement du Père fondateur ;

- Apportent leur soutien total à Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président du RHDP et l’encouragent à persévérer dans le rassemblement de tous les enfants d’Houphouët-BOIGNY

- L’invitent à maintenir le cap et à poursuivre le processus de création du parti unifié en accord avec tous les Présidents des partis membres fondateurs du RHDP et les nombreux cadres et militants du PDCI RDA qui adhèrent au projet du parti unifié RHDP.

Fait à Abidjan le 16 Août 2018

Pour les partis membres fondateurs du RHDP

Pour RDR ;

Pr Henriette Dagri DIABATE

Pour l’UDPCI ;

Dr Albert Mabri TOIKEUSSE

Pour le MFA,

Siaka OUATTARA,

Pour le PIT

Pr Joseph SEKA SEKA

Pour l’UPCI,

Dr Brou Serges YAO