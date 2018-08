Côte d’Ivoire: Communiqué, plateforme CEDD de l’opposition créée

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Des partis politiques ivoiriens, associations de la société civile et des syndicats, ont créé vendredi à Abidjan, une plateforme dénommée "La Convergence pour l’Etat de droit et la démocratie (CEDD)", présidée par l’opposant Ouattara Gnonzié, au cours d'une cérémonie.

Ouattara Gnonzié, président de la plateforme de l'opposition CEDD

A l’initiative de partis politiques, de syndicats et de la société civile, il a été mis sur pied, ce vendredi 17 août 2018 de 11 heures à 14 heures, une plateforme dénommée « La Convergence pour l’Etat de Droit et la Démocratie » en abrégé ‘’CEDD’’ ou encore « La Convergence ».

Lors de la cérémonie constitutive, 20 organisations ont pris part à la séance de travail : des partis politiques, des associations de la société civile et des syndicats.

Au cours des travaux, les membres ont adopté « le manifeste de la CEDD ».

La CEDD qui fait une large place à la recherche et au maintien de la paix, ainsi qu’à la cohésion sociale, à l’unité nationale et au bien-être du citoyen ivoirien, demande au gouvernement de faire usage, à tout instant, du dialogue et de la concertation, comme moyens essentiels de règlement des conflits dans notre pays, à l’exclusion de toutes violences ou formes d’intimidation.

La direction de la CEDD est ainsi composée de:

1 Président,

5 vice-Présidents,

1 porte-parole,

Plusieurs présidents de commissions spécialisées.

Le président du Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage (RPP), M. Ouattara Gnonzié, a été élu à l’unanimité, Président de la CEDD.

La publication du manifeste, ainsi que sa signature et la liste des autres membres de la direction fera l’objet d’une cérémonie solennelle le mardi 28 août 2018 à 11 heures au siège du RPP.

L’adhésion à la CEDD reste ouverte à toutes les organisations soucieuses de la paix et de la stabilité de notre pays qui ne peuvent s’accomplir que dans le respect de l’Etat de droit et des règles démocratiques.

Fait à Abidjan, le 17 août 2018

Pour la CEDD

Le Président

Ouattara Gnonzié