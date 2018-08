Côte d’Ivoire: Simone Gbagbo, ses comptes bancaires toujours gelés

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Mme Simone Gbagbo a été libérée, mais ses comptes bancaires restent gelés. L’ex-Première dame est sortie de prison suite à l’ordonnance d’Amnistie prise par le Président Alassane Ouattara de la Côte d’Ivoire le 6 aout dernier et devait s’en suivre la levée du gel de ses avoirs.

Simone Gbagbo, ses comptes bancaires bloqués

L’avocat de Mme Simone Gbagbo, Me Rodrigue Dadje a expliqué hier sur 4D NewsTv, que la décision du dégel des avoirs de sa cliente par le ministre de la Justice ivoirienne n’était toujours pas effective. Il a déclaré : « Elle faisait l’objet d’une procédure d’instruction pour crime économique qui a justement abouti au gel de ses avoirs. Je tiens à préciser que le ministre de la Justice aurait annoncé que tous les comptes gelés étaient dégelés à la suite de l’ordonnance d’Amnistie. Je tiens à dire maintenant, ici présent, qu’après vérification auprès de certaines banques, que les comptes de ma cliente ne sont pas encore dégelés. »

Poursuivant, Me Rodrigue Dadje ajoute « que les comptes de M. Michel Gbagbo ne sont pas encore dégelés et que les comptes de plus de la moitié des personnes qui ont fait l’objet de gel (de leurs avoirs) jusqu’à la veille de l’ordonnance d’Amnistie ne sont pas encore dégelés.»

Le président ivoirien Alassane Ouattara avait annoncé en direct de la télévision ivoirienne la libération de tous les prisonniers en lien avec la crise de 2011. Son ministre de la justice a aussi diffusé un communiqué annonçant le dégel des avoirs des comptes bancaires des personnes libérées. Cette décision est donc toujours en attente d’application pour beaucoup, y compris Mme Simone Gbagbo.