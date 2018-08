Côte d’Ivoire : Tourné vers la Chine, Ouattara attendu à Beijing

Le président Alassane Ouattara se rapproche sérieusement de la Chine. Le chef de l’État ivoirien est attendu dans ce pays dans deux semaines, selon l’ambassadeur Tang Weibin, qui annonce également la signature de plusieurs gros contrats.

Alassane Ouattara annoncé en Chine

Lors d’une interview accordée à une journaliste chinoise, le président ivoirien Alassane Ouattara avait annoncé son intention d’intensifier les relations entre la Chine et la Côte d’Ivoire. Il disait avoir d’ailleurs vendu la destination ivoire au président Xi Jinping, lors de leur rencontre à Johannesburg il y a trois ans. Un nouveau cap va être franchi par le chef d’État ivoirien avec la puissance asiatique.

L’ambassadeur Tang Weibin a déclaré à cet effet : « Dans deux semaines, le président Alassane Ouattara et son épouse (Dominique Ouattara, née Dominique Claudine Nouvian, ndlr) effectueront une visite en Chine… » Le diplomate a rajouté : « Les deux chefs vont se rencontrer et vont échanger dans les domaines de la diplomatie, politique et internationale et vont signer plusieurs accords économiques et commerciaux. Durant cette visite, le président Alassane Ouattara participera également au forum sur la coopération sino-africaine qui se tiendra à Beijing.»

Le voyage du Président ivoirien aura lieu à l’occasion du forum sur la coopération sino-africaine qui se tiendra à Beijing. La Côte d’Ivoire qui est un pays important dans la stratégique de la Chine sur le continent devrait voir les liens sino-ivoiriens se renforcer dès ce voyage.

Le président Ouattara s’était félicité d’avoir pu faire comprendre à son homologue chinois l’importance de la route (la ceinture) devant permettre de relier la Côte d’Ivoire et les pays voisins, un projet disait-il : « avons proposé nous-mêmes. Ce n’est pas un projet imposé comme d’autres pays le font. Ce sont les choix du gouvernement ivoirien qui ont été acceptés. »

Certains y verront un plan B du Président Ouattara qui est, semble-t-il, en froid avec les pays européens depuis la publication du rapport critique des ambassadeurs de l’UE sur sa gestion de la Côte d’Ivoire.

Pour l'heure, le Président ivoirien est en pèlerinage à la Mecque après un séjour privé en France.