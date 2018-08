Côte d'Ivoire - ONU : L'hommage d'Alassane Ouattara à Kofi Annan

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Kofi Annan, ancien Secrétaire général de l'ONU, s'est éteint ce week-end. Les hommages, dont celle du président Alassane Ouattara, ne cessent de se succéder à travers la planète.

Les larmes de Ouattara pour Kofi Annan

Kofi Annan est décédé, ce samedi 18 août, dans un hôpital de Berne, en Suisse, des suites d'une « courte maladie ». Cette disparition soudaine de l'ancien Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies (ONU) a créé une vive émotion à travers la planète. Présenté comme l'un des meilleurs dirigeants de la plus grande organisation internationale, l'ancien diplomate ghanéen a reçu une pluie d'hommages à la hauteur de sa personnalité.

Alassane Ouattara, en pèlerinage à la Mecque, n'a nullement voulu être en reste de cette vaste mobilisation mondiale. Aussi, le président ivoirien, profondément attristé par la mort de ce grand homme, a-t-il déclaré : « J’ai appris avec une grande tristesse le décès de Kofi Annan, Prix Nobel de la Paix et ancien Secrétaire général des Nations unies. L’Afrique et le monde viennent de perdre un acteur majeur de notre temps, infatigable artisan de la paix et grand défenseur des valeurs humanistes. »

Notons que lors de la crise postélectorale opposant le camp d'Alassane Ouattara à celui de Laurent Gbagbo, Kofi Annan avait joué un rôle décisif dans le dénouement de la crise. C'est à juste titre qu'il s'était rendu à plusieurs reprises au palais d'Abidjan pour rencontrer les nouvelles autorités ivoiriennes.