Côte d’Ivoire : Simone Gbagbo reçoit la visite du chef des burkinabès

Le défilé qui a lieu chez les Gbagbo depuis la libération de Simone Gbagbo n'est pas prêt de prendre fin. La communauté burkinabé de Côte d’Ivoire n’est pas en reste puisque Bélém Ladji, leur président en terre ivoirienne, s’est lui aussi déplacé avec une délégation pour saluer l’ex-Première Dame.

Les salutations de la communauté burkinabé à Simone Gbagbo

Simone Gbagbo ne laisse personne indifférent et cela se démontre jour après jour et encore plus depuis sa sortie de prison. Cette professeur d’université, ancienne députée d’Abobo, arrêtée à la chute du régime de son époux Laurent Gbagbo, est sortie de prison depuis une dizaine de jours grâce à l’ordonnance d’Amnistie prise par le président Alassane Ouattara.

Depuis sa libération, son domicile ne cesse de refuser du monde tant la liste de personnalités et anonymes désireux de lui apporter leur compassion est longue. Bélém Ladji, le chef des ressortissants burkinabés de Côte d'Ivoire n’a pas été en reste.

À la tête d’une délégation avec Sabo Mamadou, l’imam du village du président Laurent Gbagbo, Mama, cet homme est venu transmettre les salutations de la communauté burkinabé en Côte d'Ivoire à l'ancienne première Dame. L'épouse de l'ex-Président ivoirien de 2000 à 2011 s'est-elle aussi montrée reconnaissance de l'honneur que lui font ses visiteurs à qui elle dit merci pour leur déplacement ainsi que le message de bonne entente entre résidents de Côte d'Ivoire que revêt cette visite.