Burkina : Douaniers et policiers sous le feu des assaillants au Faso

Au nord comme dans le sud du Faso, les hommes en tenue sont la cible régulière d'assaillants. Après la mort d'un douanier à la frontière ghanéenne, des policiers ont été attaqué, dont l'un a été abattu par des assaillants à la frontière malienne.

Policiers et douaniers cherchent leurs agresseurs

Ces derniers jours, les attaques contre les postes de police et de douanes deviennent de plus en plus récurrentes. En effet, dans la nuit du mercredi 22 au jeudi 23 août, des assaillants non encore identifiés ont lancé un assaut sur le commissariat de district de Sollé, non loin de la frontière Burkina - Mali. Au cours de ce raid, des assaillants ont tenté de mettre le feu à ce poste de police.

Un peu plus tôt aux environs de 21h, deux policiers à moto sont tombés dans une embuscade sur l'axe Sollé - Titao. L'un des deux a été abattu dans les échanges de tirs avec les quidams qui s'étaient préalablement cachés dans un buisson.

Notons que le mardi soir, un poste de douanes de Batié, localité située à la triple frontière Burkina Faso - Côte d'Ivoire - Ghana a été attaqué par un groupe armé. Ainsi que le rapporte une source sécuritaire : « Six individus armés et non identifiés ont attaqué le poste de douanes de Batié, mardi soir vers 20h30 TU. Un douanier a perdu la vie au cours de cette attaque qui a duré près de deux heures. »

Avant de quitter les lieux après leur forfait, les assaillants ont saccagé le poste de douanes, qu'ils ont par la suite incendié, ainsi que du matériel informatique et deux mobylettes. Ils ont par ailleurs emporté un pistolet automatique et une kalachnikov.

Les enquêtes sont donc en cours pour identifier et mettre hors d’état de nuire hommes armés qui ont osé s'attaquer aux Forces de défense et de sécurité (FDS) du pays des hommes intègres.