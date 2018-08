Côte d'Ivoire : Guillaume Soro s'adresse à nouveau aux musulmans

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Comme à l'accoutumée, Guillaume Soro s'est une fois de plus adressé à la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. En ce vendredi, jour d'adoration, le PAN a prié pour le pardon des péchés de ses amis et frères de l'Islam.

La prière de Guillaume Soro pour les musulmans

De confession chrétienne, Guillaume Soro ne manque pourtant pas d'occasion pour s'adresser aux musulmans parmi lesquels il compte beaucoup de parents et amis. Aussi, comme il en a l'habitude, depuis un certain temps, le Président de l'Assemblée nationale ivoirienne a profité de ce vendredi, jour de prière de la religion musulmane, pour s'adresser à cette communauté.

A travers un tweet, voici donc la prière que le chef du Parlement a adressée à Allah en faveur des musulmans.

« Musulmans, Musulmanes,

Chers Frères et Sœurs,

Chers Amis de l’Islam

Qu’Allah nous pardonne nos péchés et nous permette de cheminer vers Lui. Puisse-t-Il nous accorder la patience et l’endurance face aux épreuves qui nous touchent, et nous protéger du mal de l’envieux quand il envie.

Bon et Pieux Djoumah à tous et à toutes!

En union de méditation avec vous,

Très fraternellement,

Guillaume K. Soro. »

Notons par ailleurs que le président Alassane Ouattara, en pèlerinage à la Mecque depuis le 18 août dernier, rentre ce vendredi après avoir accompli le 5e pilier de l'Islam.