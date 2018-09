Côte d'Ivoire: Régionales, Évariste Méambly épingle le RHDP pour faux

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Alors que son nom avait été mentioné en tant que candidat RHDP, Évariste Méambly a tenu à faire un démenti formel. Le président sortant du Conseil régional du Guémon précise qu'il est candidat indépendant et non celui de la majorité présidentielle.

Évariste Méambly très jaloux de son indépendance

Ni le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), le parti dont il est militant, encore moins le Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP) ne parraineront la candidature d'Évariste Méambly pour les élections régionales. Cette mise au point était d'autant plus impérieuse que la coalition au pouvoir avait inscrit le nom du président du Conseil régional du Guémon au nombre de ses candidats pour les élections municipales et régionales.

Aussi, celui qui a été, a n'en point douter, l'un des meilleurs présidents de Conseil régional en Côte d'Ivoire, a dû suspendre sa tournée dans sa région afin de mettre les choses au clair avec le RHDP unifié.

M. Méambly indique par ailleurs qu'il est candidat indépendant et non celui de l'étiquette que l'on voudrait lui coller.

Notons que l'Honorable Évariste Méambly, député de Facobly, a cette facilité de surfer entre pro-Bédié, pro-Gbagbo et pro-Ouattara. Sa volonté de se présenter en tant que candidat indépendant dans sa circonscription électorale pourrait donc se comprendre aisément.

Déclaration d'Évariste Méambly

J’ai dû interrompre ma tournée dans le Guémon pendant deux jours, pour me rendre rapidement sur Abidjan, afin de lever le mystère de ma présence sur la liste des candidats RHDP, pour les prochaines élections locales dans le pays.

J’ai rencontré les responsables de la coalition et leur ai fait part de ma décision d’aller en indépendant. Contrairement à ce que certains médias pourraient supputer, tout s’est fait dans le calme et la compréhension.

Je remercie du fond du cœur, le Chef de l’Etat Alassane Ouattara d’avoir compris ma démarche et surtout de m’avoir accordé sa bénédiction. J’avais un devoir vis-à-vis de mes parents. Il fallait que je respecte la parole donnée. Désormais c’est chose faite. Je suis candidat indépendant aux régionales dans le Guémon et non candidat RHDP

Évariste Méambly