Abidjan: "Il n’est pas vain de créer un parti pour aller au RHDP" (Alcide)

L’ex-ministre des affaires étrangères Alcide Djédjé, fondateur du parti Concorde, qui veut "adhérer" au Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix (RHDP), a affirmé qu’il n’est pas "vain de créer un parti pour" s’allier à la coalition au pouvoir.

Alcide Djédjé affirme qu’il ne se "positionne pas comme opposés aux autres"

"Pour être au RHDP, il faut être un parti politique, il n’est pas vain de créer un parti pour aller au RHDP", a indiqué M. Djédjé, en présence de quelques diplomates étrangers, l’ambassadeur ivoirien Eugène Allou et l’opposant Sam l'Africain.

Le diplomate qui occupe le poste le directeur général des relations multilatérales, avec rang d’ambassadeur, a expliqué que son parti, créé en août, qui va "adhérer au RHDP", ambitionne de "neutraliser les clichés ethniques" et "faire la promotion des affinités et ressemblances".

Ex-cadre du Front populaire ivoirien (FPI, opposition) Alcide Djédjé a affirmé qu’il ne se "positionne pas comme opposés aux autres", appelant "toute la classe politique à l’union".

Il a assuré avoir "reçu des encouragements" des cadres de son ex-parti avant de rendre hommage à l’ex-président Laurent Gbagbo et le président du FPI, Pascal Affi N’Guessan.

L’ex-ministre des Affaires étrangères a affirmé ne pas avoir d' "attitude de traîtrise" envers M. Gbagbo qui "n'a rien a faire a la Cour pénale internationale" où il est jugé pour "crimes contre l’humanité" , dans un message à l'ex-président ivoirien.

Le Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP), Parti unifié est en passe de s'agrandir avec l'adhésion d'un nouveau membre. Alcide Djédjé a en effet décidé de créer le Congrès pour la consolidation de la République et le développement (Concorde) qui marque d'ores et déjà son adhésion à la majorité présidentielle.

Le diplomate a été nommé par le ministre Marcel Amon Tanoh au poste de directeur général des relations multilatérales au ministère des Affaires étrangères, avec rang d'ambassadeur. Il avait assuré l'intérim de l’ambassadeur de Côte d’Ivoire aux Nations unies suite au décès de Bernard Tanoh-Boutchoué. Il reste cependant optimiste quant à la libération de l'ancien président Laurent Gbagbo.