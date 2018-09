Côte d'Ivoire:Les menaces de Roger Banchi pour la candidature de Soro

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

La candidature de Guillaume Soro à la présidentielle de 2020 est de plus en plus portée par ses proches. Roger Banchi, ancien ministre issu de la rébellion, se dresse d'ores et déjà contre tous ceux qui s'opposeraient à cette éventualité.

Soro candidat en 2020, Roger Banchi annonce les couleurs

Il ne fait désormais l'ombre d'aucun doute que les proches de Guillaume Soro sont déterminés à en découdre avec toutes personnes qui voudrait s'opposer à la candidature de leur leader lors de l'élection présidentielle d'octobre 2020. À la suite des Députés Alain Lobognon, Mamadou Kanigui Soro et de bien d'autres mouvements de soutien au chef du Parlement (UDS, RACI), c'est son ancien compagnon du maquis, Roger Banchi, qui est sorti de son mutisme.

L'ex-ministre des PME sous Laurent Gbagbo a en effet produit une déclaration, ce week-end, dans laquelle il tirait à boulets rouges sur le Président Alassane Ouattara. « Brave tchè (le président Ouattara, Ndlr) n’est pas Dieu sur terre! Il faut qu’il se calme et apprenne à cesser de gouverner par le bâton ! Les gens ne sont pas vos esclaves en Côte d’Ivoire », a-t-il martelé, avant d'interpeller les militants du Rassemblement des républicains (RDR, parti présidentiel) : « Allez dire à vos dirigeants qu’ils n’auront pas le loisir de bastonner tous les enfants des adultes qu’ils humilient jour et nuit, par des comportements de loubards en cols blancs. Ils parlent mal, ne s’imposent jamais par le dialogue; mais toujours par des menaces, même en privé. Les gens sont fatigués de se faire menacer par vos dirigeants...et ils vont leur montrer que ça suffit. »

Poursuivant sur sa lancée, M. Banchi a clairement affiché sa volonté de voir Soro Kigbafori Guillaume, l'ancien chef de la rébellion ivoirienne et actuel président de l'Assemblée nationale ivoirienne, se porter candidat à la prochaine présidentielle. Cependant, cette éventualité est combattue à l'intérieur du parti au pouvoir, où Soro compte de plus en plus d'adversaires dans la haute direction.

N'empêche que cet ancien membre de la branche politique du Mouvement patriotique de Côte d'Ivoire (MPCI, ex-rébellion) est déterminé à voir son voeu se réaliser. Il a ainsi publié sur son compte Twitter : « Si le Che Bogota ( Soro Guillaume, ndlr ) veut et doit se présenter, il va se présenter propre !!! Si c’est dans palabre que vous voulez emmener ça... on est prêt pour vous. »

Notons qu'à l'inauguration d'une mosquée à Diawala, son village natal, Guillaume Soro avait déclaré que le temps de la guerre était révolu. Cette sortie contradictoire de l'un de ses fidèles lieutenants trahit-elle ce qui se prépare réellement dans la GSK Team ?