Côte d'Ivoire: L'intégralité du communiqué du bureau politique du PDCI-RDA

Le secrétariat exécutif du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) a dénoncé mardi, à Daoukro l'utilisation frauduleuse du "logo" du parti par les candidats du Rassemblement des Houphouetistes pour la démocratie et la paix (RHDP, favorable à la création du parti unifié), lors d'un bureau politique.

Le PDCI dénonce un plagiat de son logo

L'intégralité du communiqué du bureau politique du parti:

Ce mardi 18 septembre 2018 à Daoukro, de 12H30 à 14H, s’est tenue, sous la Présidence de SE. Henri Konan BEDIE Président du PDCI-RDA, la 115ème session du Secrétariat Exécutif du PDCI-RDA.

Au cours de cette session, les membres du Secrétariat Exécutif ont abordé les sujets se rapportant à la situation socio politique nationalecaractérisée par :

Les procédures judiciaires engagées contre le PDCI-RDA et les questions juridiques, à savoir :

Les actions en annulation et en suspension des résolutions du Bureau Politique du PDCI-RDA du 17 juin 2018 ;

L’usage frauduleux du Logo du PDCI-RDA par les candidats du parti RHDP Unifié ;

Le refus du gouvernement de procéder à la réforme de la Commission Electorale Indépendante (CE) avant les élections locales du 13 octobre 2018.

Sur la question de l’usage de son Logo pour les élections locales du 13 octobre 2018, le PDCI-RDA s’est étonné de la réponse duPrésident de la CEI au Secrétaire Exécutif chargé des Elections du PDCI-RDA.

Il ressort de cette réponse que le Président de la CEI confond délibérément le Logo du PDCI-RDA et le symbole utilisésur le bulletin de vote de sescandidats, semant ainsi le doute et la confusion dans l’esprit desmilitants, desélecteurs, des Ivoiriens et de l’opinion nationale et internationale.

L’indiscipline caractérisée de certains militants du PDCI-RDA, candidats indépendants contre les candidats du PDCI-RDA, avec le soutien affiché de certains cadres du PDCI-RDA.

Le blocage et les conflits enregistrés dans les délégations du PDCI-RDA où certains délégués sortants, avec l’aide des responsables du parti RHDP Unifié, ont perturbé les opérations de passation de charge dans lesdites délégations et organisé l’occupation illégaleet la mise sous scellés arbitraire de certains sièges du Parti, notamment à BROBO, TANDA et BONDOUKOU. Le PDCI-RDA condamne ces actes de violence et de déni de droit qui visent à créer une atmosphère de terreur et de psychose dans le but d’intimider les électeurs.

La mauvaise conduite du processus électoral par la CEI qui menace la transparence et la sincérité du scrutin.

Relativement à l’examen de la situation socio politique d’ensemble, le Secrétariat Exécutif du PDCI-RDA a dénoncéle débauchage, le limogeage, le harcèlement, l’intimidation et autres pressions moralesexercées sur les cadres et militants en raison de leur dévouement etde leur fidélité au Président Henri Konan BEDIE et au PDCI-RDA.

Après avoir entendu l’ensemble des exposés et un débat franc et enrichissant, le président du parti a décidé :

L’inventaire exhaustif du patrimoine immobilier du PDCI-RDA ;

La convocation en urgence d’une réunion du Bureau Politique du PDCI-RDA ;

Le président du parti, SE. Henri Konan BEDIE rassure les militantes et militants, sympathisantes et sympathisants, de sa détermination à œuvrer au rayonnement du PDCI-RDA et à la préservation de ses intérêts.

Il les invite à demeurer vigilants et mobilisés et àne céder à aucune provocation.

Fait à Daoukro, le 18septembre 2018

P/ Le Président du PDCI-RDA

p.o. Le Secrétariat Exécutif du PDCI-RDA

N’DRI KOUADIO Narcisse

Secrétaire Exécutif chargé des Commissions Techniques Nationales

Porte-parole du PDCI-RDA